Günzburg

19:54 Uhr

Verdächtiges Paket: Großeinsatz in Günzburger Postfiliale

Feuerwehreinsatz in der Postfiliale Günzburg.

Als ein Kunde ein Paket einer Postfiliale in Günzburg abholen will, tropft es heraus. Der Betreiber wählt den Notruf, die Feuerwehr rückt an - und findet schnell die Lösung.

Von Mario Obeser

Großeinsatz in einer Günzburger Postfiliale am späten Mittwochnachmittag: Wegen eines verdächtigen Pakets rückten die Feuerwehren aus Günzburg, Deffingen und Denzingen an. Das war passiert: Der 67-jährige Betreiber der Postfiliale in der Ichenhauser Straße in Günzburg wollte einem Kunden sein Paket aushändigen. Als er das am Boden vor einem Regal liegende Paket anhob, bemerkte er eine Pfütze mit einer unbekannten Flüssigkeit unter dem Karton. Da unklar war, um welche Flüssigkeit es sich handelt, wählte er den Notruf und schilderte die Situation. Flüssigkeit tropft aus Paket in Günzburg: Großer Feuerwehreinsatz Daraufhin wurden die Feuerwehren und die Polizeiinspektion Günzburg von der Integrierten Leitstelle Donau-Iller alarmiert. Auch der Rettungsdienst und ein Fachberater für Gefahrgut kamen hinzu. Nach der genaueren Überprüfung konnte dann rasch Entwarnung gegeben werden: Wie sich nach dem Öffnen des Paketes zeigte, handelte es sich um eine Flasche Pflanzenschutzmittel, die auslief. Die Feuerwehrkräfte banden die Flüssigkeit und nahmen das Granulat zur fachgerechten Entsorgung mit. Alle Einsatzkräfte konnten nach etwa 30 Minuten wieder abrücken. Verletzt wurde niemand.

Themen folgen