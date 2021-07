Verhandlung in Günzburg: Presscontainer als Schnäppchen war Diebesgut

Plus Gegen einen Metallhändler aus dem Landkreis Günzburg wird ein Gerichtsverfahren wegen Hehlerei geführt. Warum zwei weitere Beteiligte nicht erscheinen.

Ein fast neuwertiger Presscontainer zum Schnäppchenpreis: Da griff ein Metallhändler zu. Doch das dicke Ende folgte, denn die Maschine war auf illegalem Weg zum Verkauf angeboten worden. Der Händler musste sich jetzt vor dem Amtsgericht Günzburg dem Vorwurf der Hehlerei stellen. Er mache so etwas öfter, beteuerte der Angeklagte in der Verhandlung: Ein Schnäppchen kaufen und mit Gewinn wieder losschlagen. Das lukrative Angebot hatte der 59-Jährige aus dem nördlichen Landkreis von einem ihm bekannten Schrotthändler bekommen. Dem war die Presse für 8000 bis 10.000 Euro schmackhaft gemacht worden.