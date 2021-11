Verstoß gegen Corona-Regeln: Fahrlehrer steht vor Gericht

Plus Weil er die Unterrichtszeit während der extremen Corona-Phase überschritten hatte, muss ein 68-Jähriger ein Bußgeld zahlen. Dagegen wehrte er sich.

Für Fahrlehrer kann es teuer werden, wenn sie die Infektionsschutzvorschriften missachten. Diese Erfahrung musste ein 68-Jähriger machen, der den praktischen Unterricht im Auto über die zulässige Grenze ausgedehnt hatte. Er muss ein Bußgeld zahlen. Seinen Einspruch gegen die Strafe zog er vor dem Günzburger Amtsgericht zurück, weil ihm noch höhere finanzielle Verluste gedroht hätten.