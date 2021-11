Viele Mitarbeiter halten dem "Team Bezirk" seit Jahrzehnten die Treue

Der Bezirk Schwaben mit den Bezirkskliniken ehrt die Jubilare der Jahre 2020 und 2021. Die Liste der Geehrten ist lang, der Dank groß.

Mit einer Doppelveranstaltung hat der Bezirk Schwaben mit seinem Kommunalunternehmen Bezirkskliniken Schwaben die Jubilare der Jahre 2020 und 2021 geehrt. Die traditionelle Jubilarfeier, die bislang im Kloster Irsee (Kreis Ostallgäu) stattgefunden hatte, ging diesmal an zwei aufeinanderfolgenden Tagen erstmals im Parktheater im Kurhaus Augsburg-Göggingen über die Bühne. Der Wechsel erfolgte aus Kapazitäts- und Corona-geschuldeten Platzgründen. Denn die Liste der Mitarbeitenden mit 25 oder 40 Jahren Betriebszugehörigkeit und der Ruheständler/Pensionäre umfasste 2020 stolze 218 Personen; 2021 waren es immerhin noch 171. Die beiden Jubilarfeiern 2020 und 2021 hatten in den vergangenen eineinhalb Jahren wegen der Corona-Pandemie mehrmals verschoben werden müssen. Jetzt konnten sie in Präsenz stattfinden, allerdings unter den geltenden Corona-Regeln und unter Einhaltung der Hygiene-, Masken- und Abstandsgebote.

Die Geehrten in 2020 und 2021 1 / 2 Zurück Vorwärts Jubilare 2020 BKH Günzburg: Josef Birzle, Maria Krewing, Claudia Müller, Claudia Pfeiffer, Hans-Peter Schipp, Beatrice Stöckle (alle 40-jähriges Dienstjubiläum); Gertrud Jähnke und Johanna Spazier (25 Jahre). Wohnen und Fördern Günzburg: Ludwig Pfeiffer und Manuela Seibold (25 Jahre). Dienstleistungs- und Logistikzentrum in Günzburg: Karl-Heinz Kraus (40 Jahre), Maria Fink (25 Jahre). Unternehmensverwaltung: Martina Hauer (25 Jahre; Günzburg).

Jubilare 2021 BKH Günzburg: Gabriela Hennings, Dr. Susanne Mattiesen, Gertrud Motzer, Silvia Puchta, Herbert Rotter, Werner Schneider, Peter Zeller (alle 40 Jahre); Martina Gutser, Stefanie Klein, Michaela Mair, Michael Schmid (25 Jahre). Dienstleistungs- und Logistikzentrum in Günzburg: Annemarie Pflanz (40 Jahre). Unternehmensverwaltung: Manuela Mayr (25 Jahre; Günzburg).

Bezirkstagspräsident Martin Sailer war sichtlich froh, die Jubilare persönlich begrüßen zu können. Angesichts der aktuell geradezu explodierenden Corona-Zahlen geschehe dies in einer Zeit, „die uns alle sehr bewegt“. Das alles solle aber bei der Jubilarfeier nicht zentrales Thema sein. „Heute stehen Sie im Mittelpunkt“, rief er den Anwesenden im Parktheater zu. Sailer, zugleich Verwaltungsratsvorsitzender der Bezirkskliniken Schwaben, dankte allen 725 Mitarbeitenden beim Bezirk und den fast 4500 Beschäftigten bei den Bezirkskliniken (mit Beteiligungen umfasst das Kommunalunternehmen sogar rund 5000 Mitarbeitende) für ihren täglichen Einsatz.

Bezirkstagspräsident Martin Sailer dankt dem "Team Bezirk"

Alle Beschäftigten – ob Chefarzt oder Reinigungskraft - seien gleich wichtig, alle würden gleichermaßen gebraucht, so Sailer. „Sie alle verfügen über Fachkompetenzen und bringen Ihr Herz und Ihren Sachverstand in die tägliche Arbeit ein", betonte er. „Danke, dass Sie dem „Team Bezirk“ so lange die Treue gehalten haben."

Wolfgang Heinlein, Gesamtpersonalratsvorsitzender der Bezirkskliniken, schloss sich den Glückwünschen an. „Sie alle haben heute Grund zu feiern und stolz zu sein auf Ihre in vielen Jahren erbrachten Leistungen“, sagte er. Wer täglich viele Stunden miteinander arbeite, entwickle ein Zugehörigkeitsgefühl zu dieser Betriebsgemeinschaft. In ihr entstehe das dringend benötigte „Wirgefühl“. „Dieses Gefühl möchten auch wir weiterhin mit bewahren, denn wir Beschäftigte sehen die Bezirkskliniken auch als unsere Bezirkskliniken an. Dafür treten wir ein. Dafür mobilisieren wir unsere besten Kräfte“, so Heinlein. Die Personalratsvorsitzende beim Bezirk, Angelika Fritz, glaubt, dass es in der heutigen Zeit wenige Menschen gibt, die von sich sagen können, bei ein und demselben Dienstherren oder Arbeitgeber so lange beschäftigt zu sein. Sie wünschte allen Jubilaren weiterhin Freude am Arbeiten und Freude auch daran, Veränderungen mitzugestalten. (AZ)