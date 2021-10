Günzburg

Wahl-Lindersches-Altenheim soll 2025 an der Lindenallee öffnen

Das Wahl-Lindersche-Altenheim, das bisher in der Krankenhausstraße in Günzburg ist, soll bis 2025 an der Lindenhalle neu gebaut werden.

Plus Für den Neubau der Günzburger Einrichtung wird in Kürze der Architektenwettbewerb ausgeschrieben. Welche Rolle beim neuen Konzept die Corona-Krise spielt.

Von Walter Kaiser

Der Neubau des Wahl-Linderschen-Altenheims in Günzburg kommt Schritt für Schritt voran. In Betrieb gehen soll das neue Heim an der Lindenallee, der früheren Ludwig-Heilmeyer-Straße im Bereich von Kreis- und Bezirkskliniken, Mitte September 2025. Das erklärte Matthias Kiermasz, der im Landratsamt für die Koordinierung des Projekts zuständig ist, im Ausschuss für Soziales, Gesundheit, Familie und Senioren.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

