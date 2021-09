Günzburg/Waldstetten

Waldstetter vor Gericht: Er soll Holz eines anderen verkauft haben

Plus Der 29-Jährige aus Waldstetten soll 16 Ster angeboten haben, die dem Ex-Partner seiner Mutter gehörten. Vor Gericht tauchen Ungereimtheiten auf.

Von Julia Greif

Die Staatsanwaltschaft hat einem Waldstetter vorgeworfen, im Februar auf Ebay-Kleinanzeigen 16 Ster Buchenholz angeboten zu haben. Am 2. März habe er sich mit einem möglichen Käufer getroffen, ihm an einem Stadel außerhalb von Waldstetten das Holz gezeigt und sich als Eigentümer ausgegeben. Der Interessent habe am 3. März 970 Euro für das Holz gezahlt und drei Ster zu sich nach Illertissen gebracht. Am nächsten Tag wollte er demnach den Rest holen, auf dem Weg zum Stadel traf er aber den eigentlichen Eigentümer. Der Käufer erstattete Anzeige.

