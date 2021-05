Warten auf eine stabile Inzidenz für den Saisonstart im Günzburger Waldbad

Die Vorbereitungen im Günzburger Waldbad sind abgeschlossen. Auch eine neue Luft-Wärmepumpe ist installiert worden. Jetzt müssen nur noch die Corona-Zahlen sinken.

Der Beginn der Freibadsaison rückt in greifbare Nähe. Nachdem zu erwarten ist, dass die Inzidenzwerte in den nächsten Tagen wieder rückläufig werden, können sich Schwimmer auf eine baldige Öffnung des Waldbades freuen. Abhängig ist dies letztlich von einem stabilen Inzidenzwert von unter hundert, an fünf aufeinanderfolgenden Tagen, einem weiteren Karenztag und der Freigabe des örtlichen Gesundheitsamtes. Am Freitag stieg die Inzidenz allerdings wieder über 100.

Oberbürgermeister Gerhard Jauernig und Stadtwerke-Vorstand Lothar Böck sind trotzdem optimistisch, dass der Saisonstart bald glückt. Die Becken sind gefüllt, die Anlage ist hergerichtet.

Für den Badebetrieb im Günzburger Waldbad gibt es Auflagen

Damit der erste Sprung ins kühle Nass nicht zu frisch wird, hat das Günzburger Kommunalunternehmen in eine neue Luft-Wärme-Pumpe investiert. Dadurch, so Oberbürgermeister Jauernig, werde das Beckenwasser mit Umweltenergie erwärmt. Über einen Luft-Wärme-Tauscher wird dabei Wärme aus der Umgebungsluft gewonnen. Mit der Entscheidung für eine Luft-Wärme-Pumpe wurde bewusst eine ökologisch sinnvolle und nachhaltige Beheizung gewählt, so Jauernig.

Das Günzburger Waldbad hat eine neue Luft-Wärme-Pumpe. Stadtwerke-Vorstand Lothar Böck und Oberbürgermeister Gerhard Jauernig haben sie sich angeschaut. Foto: Julia Ehrlich/Stadt Günzburg

Wie im vergangenen Jahr wird es wieder Auflagen für den Badebetrieb geben: Es gibt eine Obergrenze an zugelassenen Gästen, um die erforderlichen Abstände zu wahren. Die jeweilige Auslastung ist über die Internetseite des Waldbades einsehbar. Aufgrund dieser Umstände kann es auch heuer keine Saisonkarten geben. Ebenso ist wiederum eine Kontaktdatenerfassung vorgegeben. Dies erfolgt über eine entsprechende Registrierungs-App beziehungsweise über eine Registrierung an der Kasse.

Beim Günzburger Waldbad soll eine Teststation eingerichtet werden

Wie Stadtwerke-Vorstand Lothar Böck erklärt, muss als zusätzliche Voraussetzung für einen Waldbad-Besuch ein negativer Corona-Test vorgezeigt werden, alternativ ein Impf- oder Genesungsnachweis. Dies alles bedeutet einen deutlichen Mehraufwand für Gäste und Betreiber. Um diesen Aufwand für die Besucher zu minimieren, planen die Stadtwerke im Umfeld des Waldbades eine Teststation zu errichten. Damit könnte der erforderliche Test direkt vor Ort erfolgen. Im benachbarten Industriegebiet gibt es bereits eine Teststation, die dazu in Anspruch genommen werden kann.

Der genaue Öffnungstermin und alle Informationen zum Waldbadbetrieb werden zu gegebener Zeit auf der Homepage des Waldbades unter www.waldbad-guenzburg.de veröffentlicht. (AZ)

