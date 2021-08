Warum die Deutsche Post im Paketzentrum Günzburg Personal impfen lässt

Plus Die Deutsche Post DHL Group hat ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in Günzburg ein Impfangebot gemacht. Die Beteiligung war dem Unternehmen zufolge hoch.

Als die Impfstoffe gegen das Coronavirus knapp waren, hätte sich die Deutsche Post DHL Group mit ihrem Impfangebot vor Anfragen kaum retten können. Seit dem 7. Juni haben die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen des Frachtzentrums in Günzburg von diesem betriebsinternen Angebot rege Gebrauch gemacht. Genaue Zahlen wollen die Verantwortlichen nicht nennen, doch die Beteiligung sei „recht hoch“ gewesen.