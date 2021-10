Günzburg

vor 32 Min.

Warum es am Polizeiohr in Günzburg (noch) nicht rund läuft

So sieht der abendliche Berufsverkehr auf der Augsburger Straße in Günzburg (Blick stadteinwärts) aus..

Plus Intelligente Ampeln sollen seit einem Jahr den Verkehr rund um das Polizeiohr und die B16 in Günzburg regeln. Es gibt viele Beschwerden. Was jetzt passiert.

Von Michael Lindner

Chaos - dieses Wort fällt von Betroffenen immer wieder, wenn es um den Verkehr in Günzburg geht. Die Menschen vor Ort ärgern sich über Baustellen, Umleitungen und Staus. Eine Kreuzung, die vor über einem Jahr neu gestaltet wurde, sorgt bei vielen Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmern für Unverständnis: das Polizeiohr. Unsere Redaktion hat online bei den Betroffenen nach ihren Erlebnissen gefragt, die Situation zu unterschiedlichen Tageszeiten mehrfach vor Ort selbst beobachtet und sich nun mit dem Staatlichen Bauamt Krumbach und der Stadt Günzburg zu einer Gesprächsrunde getroffen.

