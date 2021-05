Was wird aus dem Kikimondo in Günzburg?

Die Indoor-Anlage Kikomondo in Günzburg war im vergangenen Jahr nur kurze Zeit geöffnet. Seit November ist sie geschlossen. Was die Betreiberin sagt.

Gerade einmal vier Monate war das Kikimondo im vergangengen Sommer und Herbst geöffnet – wegen der Corona-Pandemie auch nur unter strengsten Auflagen. Mit dem Lockdown im November musste die Indoor-Anlage für Kinder im Günzburger Industriegebiet wieder schließen. Seit über einem halben Jahr ist die 3000 Quadratmeter große Halle nun zu, wann Betreiberin Jutta Huber wieder aufsperren darf, ist völlig offen. Obwohl sie aber das Hauptgeschäft in den Wintermonaten „total verpasst“ hat und die finanziellen Einbußen nach so langer Pause gewaltig sind, will die Betreiberin nicht aufgeben. „Finanziell fangen wir quasi bei Null an. Aber wir hoffen, dass wir in ein, zwei Monaten wieder öffnen dürfen.“

Seit mehr als sechs Monaten sind Jutta Huber und ihr Ehemann zum Nichtstun verdammt. Ausgerechnet in der kühlen Jahreszeit, in denen das Wetter kaum Draußen-Aktivitäten ermöglicht und sich das Ehepaar normalerweise kaum vor dem Ansturm auf die 3000 Quadratmeter große Halle retten kann, habe gähnende Leere geherrscht – in der Anlage und im Geldbeutel. Wo sonst ein finanzielles Polster erwirtschaftet werde, das sie über die warmen Sommermonate rette, in denen das Kikimondo traditionell schlechter besucht ist, sei über Monate kein Geld geflossen. „Eigentlich haben wir immer mal davon geträumt, eine so lange Zeit frei zu haben. Aber so wie jetzt, nur zu sitzen und zu warten, bis es endlich wieder weitergeht, wollten wir es ganz sicher nicht“, sagt die Betreiberin am Telefon gegenüber unserer Redaktion.

Kikomondo in Günzburg eröffnete 2008

Seit 14 Jahren betreiben Jutta Huber und ihr Ehemann Erhard Indoor-Anlagen. Begonnen hatten sie an ihren Wohnort im benachbarten Kirchheim/Teck mit einem Abenteuerland Kikimondo. 2008 eröffneten sie eine zweite ähnliche Einrichtung in Günzburg. Bis 2020 sei es hervorragend gelaufen, bis die Corona-Krise kam. Das Jahr, das hinter ihnen liege, sei ein Albtraum gewesen, sagt Jutta Huber. Sie sei sehr froh, dass inzwischen die finanzielle Hilfe seitens des Staats regelmäßig auf dem Konto eingehe und somit wenigstens die Fixkosten wie Miete und Strom gedeckt seien.

Bis dahin sei es aber ein langer und harter Weg gewesen, erzählt die Betreiberin. Vor allem die ersten Monate in der Pandemie seien hart gewesen. Von heute auf morgen keine Besucher mehr, kein Einkommen mehr. Trotzdem mussten die Hubers die volle Miete für die Halle weiterbezahlen, zwei Vollzeitkräfte schickten sie in Kurzarbeit, die zehn bis 15 studentischen Aushilfen konnten sie gar nicht mehr halten. Nach drei Monaten waren die 9000 Euro Soforthilfe aufgebraucht, Kredite ausgeschöpft und mussten neu verhandelt werden.

Kikimondo in Baden-Württemberg durfte früher öffnen

„Die Umsätze, die wir in dieser Zeit verloren haben, holen wir nie wieder rein. Das hat uns um zehn Jahre zurückgeworfen“, teilte Huber Ende Juni unserer Redaktion mit. Während damals ringsum alle Unternehmen nach dem coronabedingten Lockdown nach und nach wieder öffnen durften, mussten die Hubers die Anlage in Günzburg weiterhin geschlossen halten. Immerhin durften sie im württembergischen Kirchheim/Teck ihre zweite Freizeitanlage unter speziellen Auflagen für Gäste öffnen. Trotzdem habe die Angst überwogen, bald vor dem Aus zu stehen. „Wir sind beide über 50. Wenn wir schließen müssen, haben wir nichts mehr, dann sind wir arbeitslos“, fürchtete Huber damals.

Dank der Staatshilfen sieht Jutta Huber die Situation inzwischen etwas gelassener, ans Aufhören denkt sie nicht mehr. „Wir machen auf jeden Fall weiter. Wir fangen einfach von ganz vorne an.“ Dass Freizeiteinrichtungen wie das Kikimondo angesichts der hohen Inzidenzzahlen nicht öffnen dürften, sei vollkommen richtig. Huber hofft, dass die dritte Welle nun gebrochen sei, die Zahl der Impfungen steige und auch Kinder bald geimpft würden. „Wenn die Kleinsten vor einem Besuch im Kikimondo immer getestet werden müssen, hält das sicher viele Leute ab.“

Kikimondo-Betreiberin Jutta Huber ist optimistisch

Bis das Kikimondo überhaupt unter Auflagen wieder öffnen könne, vergehe noch eine Weile, Huber rechnet frühestens in ein oder zwei Monaten mit einem Start. Indoor-Anlagen seien sicher die letzten auf der Öffnungsliste. Ein bisschen habe sie trotzdem „Aufbruchsstimmung“ erfasst, „wir sind guter Dinge.“ Ihre größte Hoffnung ist, „dass wir bis Herbst wieder ganz normal und ohne tausend Auflagen öffnen dürfen.“

