Günzburg

vor 47 Min.

Was wird aus dem "Schandfleck" in der Günzburger Bahnhofstraße?

Als Schandfleck wird das Häuserensemble der ehemaligen Schwaben-Apotheke in der Bahnhofstraße in Günzburg bezeichnet. Die Eigentümergemeinschaft sträubt sich seit vielen Jahren gegen einen Verkauf des Areals und eine wohnbauliche Umgestaltung.

Nachdem an der Hasengasse in Günzburg Teile eines Hauses eingestürzt sind, kommt auch das Thema "Schandfleck" an der Bahnhofstraße wieder aufs Tableau.

Von Walter Kaiser

Teile eines maroden Hauses an der Hasengasse sind über das Wochenende eingestürzt. Wie es denn um die andere innerstädtische „Ruine“ stehe, fragte SPD-Rat Elmar Mannes im Stadtrat. Gemeint waren zum wiederholten Mal die heruntergekommenen Gebäude, der sogenannte "Schandfleck", an der Ecke Dillinger Straße/Bahnhofstraße. Dieser Vorgang sei und bleibe „massiv ärgerlich“, erwiderte Oberbürgermeister Gerhard Jauernig. Seit Jahren versuche die Stadt, mit der Eigentümerin eine einvernehmliche Lösung zu finden. „Wir waren unter anderem bereit, das Anwesen zu kaufen.“ Doch mehrfache Anfragen seien nicht beantwortet worden, frühere Versprechen hätten sich als „haltlos und nichtig“ erwiesen. Günzburgs OB Jauernig: Enteignung schwer umsetzbar Eine Enteignung sei in Deutschland schwer umsetzbar, in diesem Fall könne man „leider“ sagen. Eigentum verpflichte, mit ihrem Verhalten schädige die Eigentümerin allerdings klar ihre Nachbarn. Jauernig appellierte an die Stadträte, wo immer möglich mit der Eigentümerin „in den Dialog zu treten“.

Themen folgen