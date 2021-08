Wegen Bauarbeiten: Die meisten Fernverkehrszüge fahren Günzburg nicht an

Ab Freitag wird das Angebot der Deutschen Bahn bis Anfang September ausgedünnt. Nur zwei für Pendler wichtige Verbindungen bleiben in Günzburg übrig.

Fernverkehrskunden der Deutschen Bahn in Günzburg müssen sich vom 13. August bis 3. September mit einem deutlich ausgedünnten Angebot begnügen. Denn wegen der Erneuerung von Weichen im Bahnhof Göppingen und dem Austausch von Schienen auf dem Abschnitt Göppingen-Ulm wird die Strecke in diesem Zeitraum gesperrt. Der Fernverkehr wird großräumig zwischen Stuttgart und Augsburg umgeleitet. Die Stadtverwaltung Günzburg hat unserer Redaktion ein entsprechendes Schreiben der DB weitergeleitet, von der Bahn selbst kam bislang keine Information.

Nur zwei "pendlerrelavante Fahrzeiten" bleiben demnach noch übrig: Der Intercity (IC) 2097 in Richtung München von Montag bis Freitag mit der Abfahrt in Günzburg um 7.35 Uhr und der IC 2094 von Montag bis Donnerstag in der Gegenrichtung mit Ankunft in Günzburg um 18.17 Uhr. Weitere Halte der zweistündlichen IC-Linie von Frankfurt über Stuttgart und Ulm nach München und weiter nach Österreich entfallen in dem Zeitraum. Der modifizierte Fahrplan kann unter www.bahn.de eingesehen werden. (AZ)