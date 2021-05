Günzburg/Weißenhorn

16:35 Uhr

Mädchen aus Weißenhorn bei Sturz in Hochseilgarten in Günzburg schwer verletzt

Ein Rettungshubschrauber brachte ein zehnjähriges Mädchen in die Augsburger Uniklinik.

Sechs Meter in die Tiefe ist die Zehnjährige in Günzburg am Freitagabend gestürzt. Ein Rettungshubschrauber musste eingesetzt werden.

