Weißenhorner Straße/Ulmer Straße in Günzburg: So läuft die Großbaustelle

Plus Die Kreuzung Weißenhorner Straße/Ulmer Straße in Günzburg wird schon bald aufwendig umgebaut. Was das für die Verkehrsteilnehmer bedeutet.

In den kommenden Monaten wird der Kreuzungsbereich der Weißenhorner Straße/Ulmer Straße in Günzburg vom Staatlichen Bauamt Krumbach, der Stadt Günzburg und den Stadtwerken Günzburg umgebaut. Dabei wird die vorhandene Ampel durch eine moderne, leistungsfähigere Anlage ersetzt, die durch intelligente Detektion der Verkehrsströme die Verkehrssituation an der häufig überlasteten Kreuzung verbessern soll. Die Arbeiten beginnen am Montag, 12. Juli, und dauern voraussichtlich bis Ende des Jahres.

