Wenn das Leckerli für Hunde zur Falle wird

Ein Mann findet und sichert an seinem Grundstück in Günzburg präparierte Fleischköder. Die Günzburger Polizei sucht nun Zeugen.

Die Fleischköder, die ein Mann an seinem Grundstück am Wasserburger Weg in Günzburg gefunden und gesichert hat, waren augenscheinlich mit Nadeln bestückt. Für Hunde hätten diese vermeintlichen Leckerlis zur gefährlichen oder gar lebensbedrohenden Falle werden können.

In Günzburg gab es schon mehrere derartige Fälle

In der Vergangenheit gab es nach Angaben der Polizei in Günzburg bereits ähnliche Fälle, in denen die Köder mit den unterschiedlichsten Schadstoffen präpariert worden waren. Die Hunde des Geschädigten wurden jeweils verletzt und mussten tierärztlich versorgt werden.

Zeugen, die Hinweise zu den jüngsten Vorfällen im August 2021 geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Günzburg unter der Telefonnummer 08221/919-0 zu melden. (AZ)

