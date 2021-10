Günzburg

06:30 Uhr

Wer muss in der Günzburger Altstadt den Schnee wegräumen?

Wer räumt in der Altstadt von Günzburg den Schnee? Eine Verordnung gibt Aufschluss, auch wenn sich manche im Stadtrat eine Ausnahmeregelung für einen Bereich gewünscht hätten.

Plus Der Stadtrat erlässt eine neue Verordnung, welche die Reinigung und Sicherung von Gehwegen und Straßen regelt. Diese stößt wegen der Altstadt auch auf Kritik.

Von Michael Lindner

Die Temperaturen sinken, die Null-Grad-Grenze ist in den vergangenen Nächten bereits wenige Male unterschritten worden. Der Winter naht und mit ihm der Schnee. Während sich vor allem Kinder über die weiße Pracht freuen, sind viele Eigenheimbesitzer wenig begeistert. Denn für sie bedeuten Schnee und Eis zusätzliche Arbeit - der Gehweg muss geräumt werden. Der Günzburger Stadtrat hat sich in seiner jüngsten Sitzung mit einer neuen Straßen- und Winterdienstverordnung beschäftigt. Für Stadtrat Martin Endhardt (GBL/Grüne) geht die neu beschlossene Satzung aber "an der Realität vorbei".

