Günzburg

vor 31 Min.

Wie das Günzburger Impfzentrum mit dem Impfen vorankommt

Plus Deutschlandweit wurde die Impfpriorisierung am 7. Juni beendet. In Bayern nicht. Wie geht es mit dem Impfen im Günzburger Impfzentrum voran?

Von Julia Greif

"Heutiger Impfstoff: Biontech" steht auf dem weißen Schild hinter der Eingangstür des großen, grauen Gebäudes. Das Menü des Tages wird nicht im wieder geöffneten Biergarten serviert. Sondern im Impfzentrum auf dem Peri-Gelände bei Günzburg. Am Mittwochmittag steht eine Handvoll Leute vor der Tür. Wie kommt das Zentrum mit dem Impfen voran?

Themen folgen