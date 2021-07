Wie stellen Sie sich die Günzburger Zeitung der Zukunft vor?

Ein Marktforscherteam fragt in den Redaktionsräumen nach der Meinung der Leser. Und eine Aufwandsentschädigung gibt es auch dafür. So können Sie dabei sein.

Ihre Meinung ist uns wichtig! Deshalb führen wir eine unabhängige Marktforschungsstudie mit unseren Lesern durch. Ziel ist es, unsere Zeitung noch besser auf Ihre Bedürfnisse zuzuschneiden.



Für uns ist es wichtig, Ihre Vorstellungen, Wünsche und Erwartungen aus erster Hand zu erfahren. Deshalb laden wir Sie mithilfe unseres Marktforschungspartners zu einem persönlichen Interview in den Räumlichkeiten unserer Günzburger Redaktion, Hofgasse 9, 89312 Günzburg, ein.



Die Gespräche finden in Günzburg

am 19. August zwischen 14 und 19 Uhr und

am 20. August zwischen 9 und 14 Uhr



statt und werden von einem professionellen Marktforscherteam durchgeführt. Ein Interview dauert circa 90 Minuten. Für Ihr Engagement erhalten Sie eine Aufwandsentschädigung in Höhe von 50 Euro..



Die Organisation und Terminvereinbarung übernimmt für uns die m-s Teststudios Herzog + Klein GmbH. Bei Interesse melden Sie sich bitte dort per Telefon oder E-Mail mit dem Stichwort „Umfrage Günzburger Zeitung“.

Kontakt:

m-s Teststudios Herzog + Klein GmbH

Telefon: 0911/2528822

E-Mail: testpersonen@ms-teststudios.de

Bürozeiten: 10 bis 16 Uhr.

Bitte geben Sie in Ihrer E-Mail Ihren Namen und Ihre Telefonnummer an, unter der Sie für die Vereinbarung eines Interviewtermins erreichbar sind. Bitte teilen Sie uns auch gerne schon einmal Ihr Geschlecht und Ihr Alter mit.

Die Marktforschung unterliegt strengen Datenschutz-Bestimmungen. So können Sie vollkommen sicher sein, dass die Gespräche vertraulich und anonym ausgewertet werden, ohne Ihren Namen zu speichern oder zu nennen. Da die Teilnehmerzahl begrenzt ist, entscheidet bei hohem Interesse in der Leserschaft der Zufall, wer teilnehmen kann.



Falls Sie Rückfragen organisatorischer Art haben, wenden Sie sich bitte unter der angegebenen Telefonnummer an m-s Teststudios Herzog + Klein GmbH. Darüber hinaus steht Ihnen Redaktionsleiter Till Hofmann telefonisch unter der Nummer 08221/917-52 als Ansprechpartner der Günzburger Zeitung zur Verfügung.



Wir freuen uns auf Ihre Meinung! (AZ)