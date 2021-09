Wieder ein Fahrrad am Günzburger Bahnhof gestohlen

Inzwischen täglich meldet die Polizei Fahrraddiebstähle am Günzburger Bahnhof. So auch heute.

Ein Herrenrad der Marke Ghost, Typ 2 29, Farbe schwarz/blau/orange, ist am Mittwoch zwischen 6.30 und 16.30 Uhr von einem unbekannten Täter am Bahnhof in Günzburg gestohlen worden. Das Fahrrad stand mit einem Zahlenschloss gesichert im Fahrradständer, so die Polizei. (AZ)

