Wohnhaus in Günzburg wird von Unbekannten mit Eiern beworfen

Das ist eklig: Unbekannte Personen haben in Günzburg Eier auf eine Hausfassade geworfen. Die Polizei sucht nun Zeugen, um den Fall aufzuklären.

In dem Zeitraum der letzten zwei Wochen wurde in der Markgraf-Karl-Straße von einem oder mehreren bislang unbekannten Tätern die Fassade eines Wohnhauses in Günzburg mit Eiern beworfen. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro. Zeugen, die Angaben zu den bislang unbekannten Täterinnen oder Tätern machen können oder verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Günzburg unter Telefon 08221/9190 in Verbindung zu setzen. (AZ)