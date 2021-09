Zechbetrug in Restaurant am Günzburger Marktplatz

Vier Personen hatten in dem Lokal in Günzburg Essen und Getränke bestellt - und gingen, ohne die Rechnung zu bezahlen.

In einem italienischen Restaurant am Günzburger Marktplatz sind am Freitag gegen 21.45 Uhr drei weibliche und eine männliche Personen zu Gast gewesen. Sie bestellten Getränke und Speisen im Gesamtwert von 106 Euro.

Anschließend verließen sie die Gaststätte, ohne ihre Zeche zu begleichen. Die Polizeiinspektion Günzburg ermittelt nun wegen Betrugs. Zeugenhinweise werden unter Telefon 08221/919-0 entgegengenommen. (AZ)

