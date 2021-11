Günzburg

Zigarette löst Feuerwehreinsatz am Günzburger Marktplatz aus

Rauch drang am Freitagabend aus einer Wohnung am Marktplatz in Günzburg. Auslöser war eine Zigarette im Mülleimer.

Am Freitag gegen 17.00 Uhr bemerkten Passanten vom Marktplatz in Günzburg aus, dass aus einem angrenzenden Anwesen Rauch kam und ein Rauchwarnmelder Alarm schlug. Sie verständigten die Feuerwehr und die Polizei. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte war bereits kein Rauch mehr zu sehen. Eine Kontrolle in der betroffenen Wohnung ergab, dass der Bewohner eine nicht ganz erloschene Zigarettenkippe in einen Mülleimer geworfen hatte, welcher daraufhin Feuer fing. Zigarette setzt in Günzburg Mülleimer in Brand Der Mann konnte das Feuer schnell selbstständig löschen, weshalb kein Sachschaden entstand. Den unvorsichtigen Mann erwartet nun eine Ordnungswidrigkeitenanzeige. (AZ)

