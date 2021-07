Zu schnell und Aquaplaning: Unfall auf der A8 bei Günzburg

Bei starkem Regen ist auch auf der Autobahn erhöhte Vorsicht geboten. Einer schnellen Autofahrerin wurde Aquaplaning zum Verhängnis, ihr Fahrzeug kam ins Schleudern.

Weil derzeit immer wieder kräftige Niederschläge einsetzen, fließt auf den Straßen das Wasser schlecht ab. Eine 32-jährige Frau hatte am Donnerstagmorgen die Geschwindigkeit ihres Wagens auf der A8 laut Polizei nicht an diese Wetterverhältnisse angepasst. Die Autofahrerin war kurz nach der Anschlussstelle Günzburg in Richtung München unterwegs, als sie auf dem linken Fahrstreifen wegen Aquaplaning die Kontrolle über ihren Wagen verlor. Das Auto geriet nach rechts von der Fahrbahn ab, schleuderte dann zurück auf die Autobahn und blieb dort auf dem linken der drei Fahrstreifen stehen. Die 32-Jährige kam mit einem Schrecken davon. Den Sachschaden gibt die Autobahnpolizei Günzburg mit etwa 4000 Euro an. (AZ)