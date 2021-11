Zwei Frauen gehen vor Corona-Teststation in Günzburg aufeinander los

Zwei Angestellte der Corona-Teststation streiten über die Arbeitszeiten. Dann kommt es zwischen den beiden Frauen zu Handgreiflichkeiten.

Am Samstagnachmittag kam es an einer Corona-Teststation vor einem Verbrauchermarkt in Günzburg zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Angestellten der Teststation. Die beiden 22- und 47-jährigen Frauen gerieten aufgrund einer Unstimmigkeit wegen den Arbeitszeiten vorerst in verbalen Streit.

Im weiteren Verlauf kam es laut Polizei zu leichten Handgreiflichkeiten und Beleidigungen. Die genauen Tatumstände sind noch Gegenstand der laufenden Ermittlungen. (AZ)