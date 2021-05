Zwei Lkw-Fahrer bei Günzburg mit zu vielen Autos auf ihren Fahrzeugen erwischt

Alte Fahrzeuge sollen von den Niederlanden nach Nordmazedonien überführt werden. Doch die beiden Lkw-Fahrer halten sich dabei nicht an die Regeln.

Der Autobahnpolizei Günzburg ist am Samstag gegen 14 Uhr ein mazedonisches Duo aufgefallen, das alte Fahrzeuge von den Niederlanden nach Nordmazedonien überführen wollte. Um sich eine weitere Fahrt zu ersparen, wurden auf den beiden Lastwagen aber zu viele Fahrzeuge transportiert.

Dabei hielten sich die Männer nicht an die Vorschriften, sodass neben offensichtlichen Mängeln an der Ladungssicherung und Überladung auch Verstöße gegen Lenk- und Ruhezeiten festgestellt wurden. Um die Verkehrssicherheit zu wahren, wurde die Weiterfahrt unterbunden und ein Umladen auf geeignete Fahrzeuge angeordnet. Die beiden Männer mussten eine Sicherheitsleistung in Höhe von insgesamt 2000 Euro hinterlegen. (AZ)