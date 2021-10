Zwei Unfallfluchten in Günzburg: Polizei sucht Zeugen

Zwei Unfallfluchten beschäftigen die Polizei in Günzburg. Ein Auto wurde angefahren und ein Gartenzaun beschädigt. Zeugen könnten die Fälle aufklären.

Die erste von zwei Unfallfluchten in Günzburg ereignete sich am Dienstag zwischen 7 Uhr und 17 Uhr. In der Straße "Auf der Bleiche" parkte auf Höhe der Hausnummer 2 ein schwarzer Pkw Toyota Corolla Verso. Dieser wurde laut Polizei von bislang unbekannten Personen angefahren und an der hinteren Stoßstange beschädigt. Die Verursacher fuhren weiter, ohne sich um den Schaden zu kümmern.

Unfallflucht: In Günzburger Ortsteil Wasserburg fährt Auto in Zaun

Eine weitere Unfallflucht verübten bislang unbekannte Personen im Zeitraum von Sonntagabend bis Montagvormittag im Günzburger Stadtteil Wasserburg. Dort wurde in der Gartenstraße der Zaun des Anwesens der Hausnummer 7 durch ein Fahrzeug angefahren und beschädigt. Sachdienliche Angaben zum Unfallhergang und den Unfallfahrzeugen nimmt die Polizeiinspektion Günzburg unter Telefon 08221/9190 entgegen. (AZ)