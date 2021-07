Zwei verletzte Zweiradfahrer nach Unfällen in Günzburg

Einmal wird der Fahrer eines Kleinkraftrades übersehen, dann treffen zwei Radler aufeinander, wo sie nichts verloren haben. Zwei Verletzte sind das Ergebnis.

Ein 17-jähriger Fahrer eines Kleinkraftrades ist am Mittwochmorgen laut Polizei in der Denzinger Straße in Günzburg von einem 35-jährigen Fahrer einer Sattelzugmaschine übersehen worden. Der Sattelzug bog nach links in eine Firmeneinfahrt ab und stieß mit dem Zweirad zusammen. Bei dem Unfall wurde der 17-Jährige leicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 2000 Euro.

Zwei Radler stoßen auf dem Gehweg zusammen

Ein 56-Jähriger war am Mittwochmorgen gegen 7 Uhr mit seinem Pedelec (E-Bike) verbotswidrig auf dem Gehweg in der Siemensstraße in Richtung Dillinger Straße unterwegs. Ihm kam dabei ein 48-Jähriger entgegen, der den Gehweg mit seinem Fahrrad ebenfalls verbotswidrig befuhr. Als der 48-Jährige den 56-Jährigen mit seinem Pedelec bemerkte, bremste er ab und kam dabei leicht nach links. Als er anschließend nochmals stärker abbremste, blockierte das Vorderrad seines Fahrrades und der Mann stürzte vom Rad. Zwischen dem Fahrer des Pedelecs und dem Radfahrer kam es zu keinem Zusammenstoß. Der 48-Jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Er wurde zur ärztlichen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der entstandene Sachschaden beträgt zirka 50 Euro. (AZ)