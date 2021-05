Zwölf Säcke mit Blumenerde gestohlen: Polizei erwischt Anwohner in Günzburg

Woher die Säcke stammen, wollte der Mann den Beamten nicht sagen. Zudem gab er zunächst falsche Personalien an.

Die Polizei ist am Sonntag kurz nach 3 Uhr informiert worden, dass ein Mann in einem Garten an der Sonnenstraße in Günzburg mehrere Säcke mit Blumenerde herumtrage. Eine Streife konnte dort dann tatsächlich einen 25-jährigen Anwohner antreffen, der sofort einräumte, die Säcke mit der Blumenerde gestohlen zu haben.

Wo er die Erde geklaut hatte, wollte der Mann aber nicht sagen, berichtet die Polizei. Zusätzlich gab er zunächst noch falsche Personalien an. Die zwölf Säcke wurden sichergestellt, den Mann erwartet nun unter anderem eine Strafanzeige. (AZ)