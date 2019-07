14:38 Uhr

Günzburg macht Schlagzeilen: Stadtführung mit Fortsetzung

Zum zweiten Mal fand die Stadtführung mit Geschichte und Geschichten aus 70 Jahren Günzburger Zeitung statt. Das Interesse war wieder so groß, dass im nächsten Jahr weitere Termine stattfinden sollen.

Das war eine beeindruckend große Gruppe, die sich da am Mittwochabend in Günzburg auf den Weg machte: 45 Teilnehmer folgten Stadtführer Stefan Baisch und GZ-Redakteurin Rebekka Jakob durch die Innenstadt auf den Spuren von Geschichte und Geschichten aus Günzburg. Unter dem Titel „Günzburg macht Schlagzeilen“ fand bereits zum zweiten Mal die Führung statt, bei der große und kleine Themen aus den vergangenen 70 Jahren Günzburger Zeitung im Mittelpunkt standen. Auch Regina Neumeyer, Moderatorin von „Hallo Günzburg“ beim Fernsehsender atv war mit dabei. Sie wird in der nächsten Folge über die Stadtführung berichten.

Erlös der beiden Stadtführungen geht an die Kartei der Not

Der Erlös der beiden Führungen geht übrigens komplett an die Kartei der Not, das Leserhilfswerk unserer Zeitung. Und die beiden Stadtführer haben bereits angekündigt, dass sie den Überraschungserfolg im kommenden Jahr gerne mit weiteren Terminen fortsetzen möchten. (gz)

