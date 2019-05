vor 20 Min.

Günzburg und die Mission Klassenerhalt

Peilen den Klassenerhalt in der Landesliga an: die Tennisspielerinnen des TC Günzburg.

Was sich die sportlichen Aushängeschilder des Großvereins für die neue Spielzeit so alles vornehmen.

Mit insgesamt 13 Mannschaften startet der TC Günzburg in die Tennis-Saison. Die sechs Jugend- und sieben Erwachsenen-Teams treten auf verschiedensten Spielebenen an. Sportliche Aushängeschilder sind die Frauen und die Männer 50 in bayerischen Landesligen sowie die Männer 70, die den Verein in der Bayernliga repräsentieren.

Herausforderung Frauen-Landesliga

Die Damen werden versuchen, mit ihren Spitzenspielerinnen Marie Gklanou und Melanie Unglert (beide Leistungsklasse 6) die Landesliga zu halten. Den Kader vollenden Sandra Exner, Christina Ruess, Nadja Führer, Anna Viola und Sandra Merkle. Als Ersatz steht die erfahrene Spielerin Birgit Ponicki zur Verfügung. Für die recht junge Mannschaft wird es wieder eine Herausforderung werden, die starke und mit vielen ausländischen Spitzenspielerinnen besetzte Landesliga zu halten.

Saisonstart ist am 12. Mai mit dem Heimspiel gegen den TC WB Landshut.

Die Herren starten nach ihrem freiwilligen Verzicht auf die höhere Spielebene in der Bezirksklasse 2. In der ebenfalls sehr jungen Mannschaft um Kapitän Paul Zeitler an Position eins spielen außerdem Andrè Lehmann, Elias Veit, Darko Milanovic, Til Riemenschneider, Nils Riemenschneider und Elias Fischer. Falls personelle Probleme auftauchen, warten weitere junge Ersatzspieler auf ihren Einsatz.

Das erste Spiel steigt am 12. Mai beim TC Memmingen II. Im Landkreis-Duell mit dem TSC 2010 Krumbach besitzen die Günzburger am 14. Juli Heimrecht.

Ziel beider Mannschaften ist in dieser Saison klar der Klassenerhalt, ein Auftrag, der schwer genug umzusetzen sein wird. Vereinschef Peter Dirlmeier gibt sich in seiner persönlichen Saisonvorschau allerdings zuversichtlich und sagt: „Mit Teamgeist und guter Stimmung ist es kein unmögliches Ziel.“ Sein Möglichstes dazu beitragen will einmal mehr Trainer Bane Bradonic, der die aktiven Mannschaften über den Winter hinweg gut trainiert und psychisch wie physisch bestens eingestellt hat.

Gute Stimmung bei den Männern 50

In der Landesliga treten für den TC Günzburg die Herren 50 an. Mit Peter Dirlmeier, Darek Janczycki, Kapitän Stefan Ruess, Andreas Zeitler, Joachim Müller, Jürgen Reisen und Werner Feig im Kader wird der Klassenerhalt sehr schwer werden. Die Stimmung innerhalb der Mannschaft ist vor dem ersten Aufschlag jedoch so gut, dass alles gelingen kann.

Zum ersten Mal aufschlagen werden die Günzburger Männer 50 am 11. Mai. Zu Gast an der Donau ist dann der TV Altomünster.

Mit einer Vierer-Mannschaft wollen die Damen 50 in der Bezirksliga erneut ganz vorne mitspielen. Um Birgit Ponicki als Teamkapitän gruppieren sich Claudia Pfäffle, Christa Kammerer, Rita Boner, Agnes Rottler, Antje Gärtner-Mohr und Kerstin Lederer. Sie alle sind guter Dinge, den angepeilten Spitzenplatz erreichen zu können.

Saisonpremiere für die Günzburgerinnen ist am 11. Mai mit der Partie in Weißenhorn.

Nach dem grandiosen Aufstieg in die Bayernliga sind die Günzburger Herren 70 enorm motiviert, Spiel für Spiel um den Sieg zu kämpfen. Kapitän Peter Specht hat für sein Vierer-Team erfahrene, gute Spieler aufzubieten, die alle genügend Qualität mitbringen sollten, Punkte zu ergattern. Der Klassenerhalt in dieser Spielgruppe müsste also möglich sein. Spitzenspieler Andreas Schmid an Position eins wird versuchen, seine Teamkameraden H.-G. Spieß, Rudi Rembold, Wolfgang Müller, Günther Elster, Peter Specht und Hartmut Thomas mitzureißen.

Die Günzburger Tennis-Senioren schlagen am 9. Mai zum ersten Mal auf. Dann sind sie beim TC Aschheim zu Gast. (zg)