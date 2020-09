vor 57 Min.

Günzburg will den Jugendlichen mehr bieten

Plus Günzburgs Oberbürgermeister Gerhard Jauernig unterstreicht im Jugendausschuss des Stadtrats, dass die Wünsche der Jugendlichen ernst genommen werden.

Von Walter Kaiser

Das Projekt soll keine Eintagsfliege bleiben. „Es muss uns vielmehr ernsthaft daran gelegen sein, die Wünsche und Vorschläge der Jugendlichen nach und nach umzusetzen“, erklärte Oberbürgermeister Gerhard Jauernig im Jugendausschuss des Stadtrats. Hintergrund ist eine Fragebogenaktion der Jugendhilfe Seitz, mit der – wie berichtet – Jugendliche und junge Erwachsene im Alter von zwölf bis 24 Jahren nach ihren Erwartungen an die Stadtpolitik befragt worden waren.

Stammklientel der Günzburger Jugendhilfe umfasst 30 Jugendliche

Mitarbeiter der Jugendhilfe Seitz berichteten im Ausschuss zudem über ihre Arbeit im Jugendtreff und im Rahmen der Mobilen Jugendarbeit. Der Günzburger Jugendtreff ist in Räumen der Georg-Simnacher-Stiftung an der Heilmeyer-Straße untergebracht. Im Keller eines Neubaus soll der Jugendtreff demnächst neue Räumlichkeiten bekommen. Die „Stammklientel“ des Treffs umfasse etwa 30 Jugendliche, erklärten Andrea Burkhardt, Christian Roth und Benjamin Bierweiler von der Jugendhilfe Seitz. Geöffnet hat der Jugendtreff in den Nachmittags- und frühen Abendstunden am Dienstag und Freitag.

Auf dem Programm stehen Sport und Spiel, die (politische) Bildung, Beratungsgespräche, Beziehungsarbeit oder das Thema gesunde Ernährung. Nicht zuletzt Freizeitangebote, Beratung und Unterstützung sollten in Zukunft noch weiter ausgebaut werden, betonten die drei Jugendhelfer. Nicht alle Jugendlichen sind bereit, einem Verein beizutreten oder den Jugendtreff zu besuchen. Sie ziehen das Beisammensein in Parks oder auf öffentlichen Plätzen vor.

Jugendliche brauchen weitere öffentliche Treffpunkte

Bei allen gelegentlichen Problemen – die meisten dieser Jugendlichen seien anständig und vernünftig, betonte UWB-Rat Ferdinand Munk. Er war sich mit den Jugendbetreuern einig, dass weitere öffentliche Treffpunkte erschlossen werden sollten, um Jugendlichen ein zusätzliches Angebot zu unterbreiten. Da viele junge Menschen mehr vereinsunabhängige Sportmöglichkeiten wünschen, regte CSU-Rätin Margit Werdich-Munk an, via Internet oder soziale Netzwerke verstärkt auf die verschiedenen freien Sportangebote in der Stadt hinzuweisen.

Wie ausführlich berichtet, hatte die Jugendhilfe Seitz jüngst eine Fragebogenaktion unter Jugendlichen und jungen Erwachsenen durchgeführt. Etwa ein Viertel derer, die sich beteiligt hatten, erklärte, sich bei der Umsetzung der Wünsche und Forderungen aktiv einbringen zu wollen. GBL-Rätin Birgit Rembold erklärte, nach ihrer Erfahrung und entsprechenden Feedbacks sei die Motivation hoch. Deshalb solle die Stadt in dieser Hinsicht „noch stärker am Ball bleiben“.

Jugendliche sollen am Stadtgeschehen beteiligt werden

Der Oberbürgermeister erwiderte, das sei auch sein Ziel. „Wir wollen eine stabile Jugendarbeit und wir wollen Betroffene zu Beteiligten machen.“ Denn es sei „ermutigend“, dass die Befragten mit zunehmendem Alter nicht Smartphone, Internet oder Fernsehen in den Vordergrund stellten, sondern sich für allgemeine Belange einsetzten – den Natur- und Umweltschutz, mehr Fahrradwege, einen besseren Nahverkehr oder für mehr Sauberkeit in der Stadt und ihren Grünanlagen. Dieses Potenzial müsse genutzt werden, so der Oberbürgermeister.

Um das Jugendprojekt weiter am Laufen zu halten, hat die Jugendhilfe Seitz die Teilnehmer der Fragebogenaktion angeschrieben und über deren Ergebnisse informiert. Ziel sei es, Kontakt zu halten und – sobald Corona das wieder erlaubt – Treffen zu vereinbaren, um bei der Umsetzung der Wünsche der Jugendlichen schrittweise voranzukommen. Das sei zwingend, so der Oberbürgermeister abschließend. „Sonst verläuft das im Sand.“ Das aber sollten Stadtrat und Stadtverwaltung verhindern.

