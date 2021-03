vor 35 Min.

Günzburg wird für Barrierefreiheit ausgezeichnet

Die Stadt hat mit ihrem Konzept Erfolg. Welche Maßnahmen umgesetzt wurden

Die Stadt Günzburg hat erfolgreich am Modellprojekt „Bayern barrierefrei 2023“ teilgenommen. Als eine von 16 Modellkommunen wurde in der Großen Kreisstadt gemeinsam mit Betroffenen ein Konzept für die barrierefreie Ertüchtigung entwickelt. Dafür gab es jetzt die Auszeichnung „Bayern barrierefrei“.

Nach umfangreicher Recherche und Planung seien im Rahmen des Modellprojekts zahlreiche Maßnahmen umgesetzt worden, heißt es in einer Pressemitteilung. Insbesondere im Bereich des öffentlichen Raums wurden bedeutende Verbesserungen geschaffen.

Neben dem barrierefreien Aufgang in die Innenstadt einschließlich Lift wurde 2020 im südlichen Teil der Altstadt das bestehende Kopfsteinpflaster durch barrierefreie Laufwege aus Granitplatten ersetzt. Der Umbau bietet nicht nur einen Vorteil für Menschen mit körperlichen Einschränkungen, sondern auch ein Mehr an Komfort für Kinderwagen und Fahrräder. Durch die Beschaffenheit des Plattenbelags wurde zusätzlich eine bessere Orientierungsmöglichkeit für Sehbehinderte geschaffen.

In den kommenden Monaten gehen die Bauarbeiten in den übrigen Bereichen der Altstadt weiter. „Mit unserer Teilnahme an ‚Bayern barrierefrei 2023‘ haben wir uns ins Konzept geschrieben, den Betroffenen die Teilhabe am alltäglichen Leben zu erleichtern. Dazu gehören auch das Erleben und die Teilhabe an unserer malerischen Altstadt. Deshalb ist die Verbesserung der Zugänglichkeit der Altstadtgassen ein wichtiger Baustein unseres Modellprojekts“, sagt Oberbürgermeister Gerhard Jauernig.

Ein weiteres Augenmerk galt der barrierefreien Umgestaltung des Friedhofs. Die Treppenanlage am Haupteingang wurde im vergangenen Jahr zurückgebaut, sodass nun ein ebenerdiger Zugang möglich ist. Ferner wurden die Hauptwege zu Kapelle, Aussegnungshalle und Durchquerung der Anlage durch den Einbau von bituminösen Wegen – anstatt der bisherigen Kieswege – für mobilitätseingeschränkte Bürger leichter nutzbar. Thomas Burghart, Behindertenbeauftragter der Stadt Günzburg, ist froh über die gelungene Umgestaltung: „Endlich ist der Zugang auch mit dem Rollstuhl problemlos, also ohne im Kies stecken zu bleiben, möglich.“

Gemeinsam mit dem städtischen Behindertenbeauftragten Burghart sowie den Vertretern des Arbeitskreises „Barrierefreiheit“ wird das Thema „Barrierefreiheit“ konsequent weiterverfolgt. Insbesondere der barrierefreie Ausbau der Altstadt mit optimaler Anbindung an den ÖPNV steht auf der Agenda ganz oben. (zg)

Themen folgen