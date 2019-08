vor 37 Min.

Günzburger A-Junioren laden zehn Leser zum Bundesliga-Start ein

Die Youngster des VfL Günzburg fühlen sich fit für den Saisonauftakt. So können unsere Leser an der Verlosung von 5x2 Eintrittskarten teilnehmen.

Bundesliga-Auftakt in der Rebayhalle: Zu ihrem ersten Saisonspiel erwarten die A-Jugendhandballer des VfL Günzburg am Sonntag, 8. September (Spielbeginn ist um 17 Uhr), die HG Oftersheim/Schwetzingen. Neu aufseiten der Gastgeber ist unter anderem, dass sie sich als Tabellensechster erstmals direkt, also ohne den kraftraubenden Umweg Qualifikation, für die neue Spielzeit qualifizieren konnten.

Niederraunauer Marius Waldmann jetzt im Team

So darf es nach dem Willen der Verantwortlichen um Trainer Stephan Hofmeister gerne weitergehen. Zumal die unlängst geschmiedete Kooperation mit dem Landkreis-Nachbarn TSV Niederraunau den top-talentierten Bayernauswahl-Spieler Marius Waldmann ins Bundesliga-Team spülte. Neu beim VfL sind außerdem aus Laupheim Max Reiner und Konstantin Pinkl sowie aus Friedberg Torwart Moritz Fieger.

Wegen vieler Doppelspielrechte in auswärtigen Erwachsenenmannschaften wird Günzburg allerdings nicht immer in Bestbesetzung antreten können. Zum Auftaktspiel sind aber alle Mann an Bord; schon deswegen werden die Jungs laut Trainer Stephan Hofmeister „alles daran setzen, die Punkte an der Donau zu behalten“.

Ein Dankeschön für die Fans

Ein Schlüssel zum Erfolg der Günzburger A-Jugend war in den vergangenen Jahren immer die bundesweit einmalige Unterstützung durch die Fans. Häufig 800, in der Spitze bis zu 1000 Zuschauer bestaunten die Bundesliga-Heimspiele in der Günzburger Rebayhalle. Als Dankeschön verlost der Verein nun in Zusammenarbeit mit Günzburger Zeitung und Mittelschwäbischen Nachrichten 5 x 2 Eintrittskarten für das erste Heimspiel in der Bundesliga.

Wenn Sie dabei sein wollen, schreiben Sie unter dem Stichwort „Handball“ eine E-Mail an gewinnspiel@guenzburger-zeitung.de und teilen uns im Idealfall bitte mit, warum gerade Sie zwei Eintrittskarten erhalten sollten. Die nettesten und originellsten Bewerbungen werden wir bevorzugt behandeln. Und bitte: Geben Sie eine Telefonnummer an, unter der wir Sie im Gewinnfall erreichen können.

Einsendeschluss: 3. September

Einsendeschluss ist Dienstag, 3. September (12 Uhr). Die Gewinner werden von uns verständigt und können ihre Karten an der Abendkasse abholen. (ica, zg)

Themen Folgen