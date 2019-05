vor 57 Min.

Günzburger Abschiedsvorstellung

Das Derby in Friedberg ist aus Sicht des VfL viel mehr als ein Saisonfinale. Nicht nur Cheftrainer Stephan Hofmeister wird eine neue Rolle einnehmen.

Die Handballer des VfL Günzburg führt die letzte Ausfahrt dieser erfahrungsreichen Bayernliga-Saison in die Herzogstadt Friedberg. Spielbeginn ist am Samstag, 4. Mai, um 20 Uhr. Für Stephan Hofmeister ist es das Abschiedsspiel als Cheftrainer des VfL Günzburg.

Im Vorfeld des Schwaben-Derbys werden Erinnerungen wach, denn auch in der Vorgänger-Saison ging die Abschlussfahrt zum TSV. Damals reiste der VfL mit zwei Bussen und etlichen Autos an, selbst Zugfahrten wurden gebucht. Das Spiel war eine begeisternde Werbung für den schwäbischen Handball. Die Halle war brechend voll; es ging um die Vizemeisterschaft. Die Einheimischen gewannen ganz knapp.

Klappt's mit der Vizemeisterschaft?

Ganz so spektakulär ist die Begegnung diesmal nicht. Für den TSV Friedberg ist der fünfte Platz nach einer unerklärlich schwachen Rückrunde (11:13 Punkte) fest zementiert; für den VfL geht es um eine Platzierung zwischen zwei und vier. Die Vizemeisterschaft kann nur bei einem Auswärtssieg und einer gleichzeitigen Heimniederlage der DJK Waldbüttelbrunn gegen HSC Bad Neustadt errungen werden. Eigene Kraft reicht also nicht mehr.

Die Friedberger wollten wie der VfL Günzburg in dieser Saison um die Meisterschaft spielen, gerieten aber gleich am zweiten Spieltag in Bad Neustadt an ihre Grenzen. Nach der 15:20-Niederlage wirkten die Schützlinge von Fadil Kqiku reichlich desillusioniert. Später kam die Derby-Heimniederlage gegen den TSV Haunstetten. Irgendwie schien danach der Spaß verloren gegangen zu sein. Besonders auswärts gelang nicht mehr viel. Symptomatisch war unlängst die erneute Niederlage gegen die Defensivkünstler aus Haunstetten. Das tat weh.

Hofmeister sieht buchstäblich riesige Probleme

Das alles weiß Hofmeister. Doch er ist überzeugt: „Im allerletzten Heimspiel der Runde werden die Friedberger gewiss ganz anders auftreten.“ Besonders die Kreise von Fabian Abstreiter gelte es einzuschränken. Der Rückraum-Links führt mit 189 Toren die Liste der Top-Scorer deutlich an. Außerdem verfügen die Herzogstädter über eine hünenhafte Defensive, mit der sie in zwei Varianten jeden Gegner vor buchstäblich riesige Probleme stellen können.

Auch der VfL Günzburg wird alles geben, die kleine Chance auf die Vizemeisterschaft ist eine schöne Aussicht für die anschließende Pause. Zwar ist Platz zwei in der bayerischen Eliteklasse bei einem ehemaligen Europapokal-Teilnehmer nicht briefkopffähig, er würde aber eine weitere Leistungsentwicklung dokumentieren.

Feier bei den scheidenden Spielern

Nach dem Spiel wollen die Günzburger bei ihren scheidenden Spielern Manuel Scholz und Stefan Knittl feiern.

Unterdessen ist der Günzburger Teambetreuer Dieter Pohl mit dem Ehrenamtspreis des Handball-Bezirks Schwaben ausgezeichnet worden. VfL-Abteilungsleiter Armin Spengler gab gleichzeitig bekannt, dass „der unermüdliche Vereinsdiener“ Pohl auch in der kommenden Saison die VfL-Männer betreuen wird. (zg)

