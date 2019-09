Günzburger Abwehr hält den Sieg fest

Gekämpft wurde gewohnt hart, das Torewerfen wurde den Günzburgern nicht leicht gemacht. Jakob Hermann (am Ball, unser Archivbild aus der vergangenen Saison zeigt ihn im Heimspiel gegen HT München) erzielte dennoch drei Treffer. Entscheidend war am Ende jedoch, dass er in einer Abwehraktion die Hände an den Ball brachte.

Bild: Ernst Mayer