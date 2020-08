Günzburger Einkaufsabende: Behörden fehlt der Mut

Natürlich müssen Genehmigungsbehörden während Corona genau hinsehen, was möglich ist und was nicht. Doch zu viel bürokratisches Klein-Klein ist nicht der Weg.

Die Vorsicht der Behörden in Corona-Zeiten ist nachvollziehbar: Wer will eine Veranstaltung mit einer gewissen Anziehungskraft genehmigen und sich hinterher vorwerfen lassen, durch allzu lasche Regelungen einem erhöhten Infektionsrisiko Vorschub geleistet zu haben? In solchen Situationen mahlen die Mühlen der Verwaltungsbürokratie besonders fein und lange.

Vielleicht war auch das Ansinnen der Günzburger Cityinitiative naiv, eine Ausnahmeregelung ausgerechnet während der Pandemie zu erhalten, die Läden im Sommer drei- oder viermal über die gesetzliche Öffnungszeit hinaus aufsperren zu dürfen.

Das Anliegen war und ist gleichwohl berechtigt, dem Einzelhandel eine Plattform zu bieten – auch über 20 Uhr hinaus. Denn es ist ein schlechter Witz, wie in Günzburg geschehen, für einen Einkaufsabend zu werben, der um 20 Uhr endet. Jeder Supermarkt hat täglich solange geöffnet. Im nahen Baden-Württemberg gibt es seit über 13 Jahren werktags keine gesetzlichen Landeschlusszeiten mehr. Zugegeben: Das ist nur ein verwandtes Thema. Aber aus den drei Günzburger Abenden hätte man mehr machen können – mit mutigen Behörden und selbstverständlich unter Corona-Auflagen.

