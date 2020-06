09:55 Uhr

Günzburger Feuerwehr rettet Kätzchen aus Abflussrohr

Plus Warum die Einsatzkräfte vor einer knifflige Aufgabe in einer Gartenhütte standen. Und was mit dem Tier nun geschieht.

Von Mario Obeser

Das Miauen eines hilflosen Kätzchens und das gute Gehör eines Tierfreunds waren letztlich Auslöser für einen nicht alltäglichen Einsatz der Günzburger Feuerwehr am Samstagmorgen. Ein Einsatz, der sich durchaus als Herausforderung herausstellen sollte.

Markus Hermann hatte morgens gegen 7 Uhr das Miauen eines Kätzchens wahrgenommen und sich auf die Suche gemacht. Es verging rund eine Stunde, bis er die Herkunft der wiederkehrenden Rufe lokalisieren konnte. Sie kamen aus einem Abflussrohr in einer Gartenhütte.

Nur den Kopf berührt

Der Mann versuchte nun, das Kätzchen zu locken und mit der Hand zu greifen, was jedoch misslang. Auch die Nachbarin des Mannes konnte gerade so den Kopf berühren, aber das Tier nicht fassen. Gegen 10.20 Uhr entschlossen sich die Beiden, die Feuerwehr zur Hilfe zu rufen.

Als der Kommandant der Feuerwehr Günzburg, Christian Eisele, und ein Mehrzweckfahrzeug an der angegebenen Adresse eintrafen, überlegten sich die insgesamt sieben Einsatzkräfte erst einmal, wie eine erfolgreiche Tierrettung überhaupt funktionieren kann. Das war durchaus knifflig. Die Feuerwehr sägte schließlich mit der Erlaubnis des Eigentümers den Boden der Gartenhütte auf. „Sonst wären wir an das Tier nicht herangekommen“, sagt Eisele im Rückblick.

Das zweite Kätzchen war nicht mehr am Leben

Dann wurde versucht, mit einem Greifer aus dem Rollcontainer „Kleintierrettung“ das kleine Kätzchen aus etwa 70 Zentimeter Tiefe zu holen, was schließlich gelang. Dort wurde noch ein zweites Kätzchen gefunden, das leider nicht mehr am Leben war. Dieses hatte sich augenscheinlich beim Sturz in das Abflussrohr tödlich verletzt.

Markus Hermann, der zuerst das Miauen gehört hatte, berichtete, dass es sich um wilde Kätzchen handelte, die er mit der Katzenmutter schon einmal gesehen hatte. Da er bereits früher Katzen hatte, entschloss er sich kurzerhand, das gerettete schwarze Kätzchen bei sich aufzunehmen. So nahm der Samstagvormittag ein glückliches Ende für das kleine schwarze Knäuel, die Feuerwehr und den neuen Tierbesitzer.

