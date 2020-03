vor 3 Min.

Günzburger Firma Küchle fürchtet Lebensmittelampel nicht

Das Verwaltungsgebäude der Firma Küchle in Günzburg. Rund 100 Mitarbeiter produzieren ausschließlich an diesem Standort Süßwaren für das Unternehmen.

Warum das Unternehmen aus Günzburg eine Bewertung aufdrucken will, obwohl sie Süßwaren produziert.

Von Walter Kaiser

Allzu viel ist ungesund. Aber mal ehrlich: Was wäre das Leben ohne die eine oder andere süße Leckerei zwischendurch? Als Verbraucher tut man sich meist schwer, die auf den Verpackungen angegebenen Inhaltsstoffe von Süßwaren zu bewerten. Sind sie gesund oder ungesund, schlagen sie sofort auf die Hüften oder sind sie kalorienarm? Verbraucherfreundliche Abhilfe soll im Laufe des Jahres der sogenannte Nutri-Score bieten.

Das Konzept ist denkbar einfach. Eine fünfstufige Farbampel mit den Buchstaben von „A“ bis „E“ auf den Verpackungen signalisiert den Kunden auf einen Blick: hochwertig oder lieber Finger weg. Lebensmittel, die zu einer gesunden Ernährung beitragen, werden mit einem grünen „A“ gekennzeichnet. Ungesunde Produkte, die nur selten verzehrt werden sollten, bekommen ein rotes „E“.

Positive Erfahrungen in Frankreich

Im Oktober 2017 hat Frankreich als erstes Land den Nutri-Score eingeführt. Die Erfahrungen waren durchweg positiv. Die Verbraucher griffen mehrheitlich zu den gesunden bis unbedenklichen Süßwaren. Inzwischen ist auch Deutschland in Person von Bundeslandwirtschafts- und Ernährungsministerin Julia Klöckner auf diesen Zug aufgesprungen. Im Laufe des Jahres sollen deutsche Süßwarenhersteller die Farbampel Nutri-Score auf ihre Verpackungen drucken – auf freiwilliger Basis.

Die Günzburger Firma Küchle macht da gerne mit. Denn ihre gesamten Süßwarenprodukte sind in der bestmöglichen Kategorie A eingestuft worden, wie Qualitätsmanagerin Monika Küchle und Projektmanagerin Anette Rübenack-Wöhrmann im Gespräch mit unserer Zeitung berichten.

Essbares "Papier" kommt an

Landläufig ist Küchle bekannt für seine Oblaten, für Backhilfen und Backmischungen. Produziert werden diese ausschließlich in Günzburg, wo etwa 100 Mitarbeiter beschäftigt sind. Einen immer größeren Anteil am Geschäft, nicht zuletzt im Export, nehmen die Süßwaren ein – vor allem süßes Knabber-Esspapier in unterschiedlichen Varianten.

Eher für Buben dürften die Esspapiere in den Farben und mit den Logos von Bayern München und Borussia Dortmund sein, bei kleinen Mädchen steht derzeit alles hoch im Kurs, was mit dem pinkfarbenen Einhorn zu tun hat. Auch in diesem Design hat Küchle sein Esspapier im Angebot.

Warum ein Vorlauf benötigt wird

Im Laufe des ersten Halbjahres 2020 werde die Günzburger Firma die Nutri-Score-Ampel auf alle Verpackungen ihrer Süßwarenprodukte drucken. Das benötigt einen gewissen technischen Vorlauf. Nicht nur müssen die neuen Verpackungen erst hergestellt werden, die vorhandenen Verpackungen sollen auch nicht einfach weggeworfen werden. „Wir wollen keinen unnötigen Müll verursachen“, betont Rübenack-Wöhrmann. „Wir stellen nach und nach um.“

Unlängst war Küchle auf der Internationalen Süßwarenmesse in Köln vertreten. Viele der 1774 Aussteller aus 76 Ländern wären offenbar froh, mit ihren Produkten wenigstens die mittleren Kategorien zwischen A und E zu erreichen. Die Firma Küchle, darauf sind Monika Küchle und Anette Rübenack-Wöhrmann stolz, rangiere an vorderer Stelle.

Beide sind sich einig: Was Zucker, Salz, Fett und Kalorien betrifft – die Süßwaren von Küchle spielen in der besten Liga. Dem gelegentlichen Genuss der süßen Leckereien aus Günzburg steht also nichts im Wege.