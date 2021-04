Günzburger Kreis-CSU: Sauter und Nüßlein sollen auf Kreistagsmandate verzichten

Plus Unter welchen Vorzeichen die Kreiskonferenz der Partei in einer Videoschaltung am Dienstagabend zusammenfand. Und welches Signal nicht ausgesendet worden ist.

Wenn Alfred Sauter hinter verschlossenen Türen in der CSU-Landtagsfraktion seine sonore Stimme erhob, soll dem Redner die ungeteilte Aufmerksamkeit der Abgeordneten nahezu sicher gewesen sein. Denn da sprach ein Mann, der etwas zu sagen hatte und der sein Netzwerk zu nutzen verstand – für die Partei, für seine Region und, wie man inzwischen weiß, sehr gut auch für sich selbst.

Die Maskenaffäre scheint zunächst einmal einen ordentlichen Batzen Geld eingebracht zu haben. Aber sie hat den Nüßleins und Sauters dieser Welt wohl noch mehr gekostet: Reputation, Achtung, Respekt. Ziemlich schnell und entschlossen hat sich die Landtags-CSU von dem 70 Jahre alten Münchner Anwalt getrennt, ihn so unter Druck gesetzt, dass ihm nichts anderes übrig blieb, als vor ziemlich genau einem Monat seine Fraktion zu verlassen. Damit kam er nach Einschätzung vieler Beobachter einem Ausschluss zuvor.

Das parteieigene Videoprogramm am Dienstagabend

Sein Heimatverband, die Günzburger Kreis-CSU, tut sich da erkennbar schwerer. Am Dienstagabend, die Tagesschau in der ARD lief gerade, hatten im Schnitt um die 60 Frauen und Männer mit CSU-Parteibuch ihr eigenes Programm. Sie schalteten sich in einer Videokonferenz zusammen, um darüber zu diskutieren, wie sich die CSU im Landkreis Günzburg zu Alfred Sauter und Georg Nüßlein positioniert.

Alfred Sauter war 25 Jahre lang Kreisvorsitzender der Günzburger CSU. Ohne ihn lief nichts in dem Verband. Foto: Bernhard Weizenegger

Kann man aus dem langen Schatten Sauters treten, der 25 Jahre uneingeschränkt diesen Kreisverband führte, ihn beherrschte? Soll man mit der Vergangenheit brechen und Sauter unmissverständlich deutlich machen, dass er kein Wegbereiter, sondern nur noch Ballast für die CSU in Günzburg und Umgebung ist?

Ist der schiere Blick nach vorn unfair?

Oder ist dieser eingeschränkte „Blick nach vorn“ trotz der bekannt gewordenen Provisionszahlungen für die Vermittlung von Corona-Schutzmasken und den Einsatz für die Zulassung von Schnelltests nicht unfair? Unfair deshalb, weil er der politischen Lebensleistung eines Mannes nicht gerecht wird, der sich nachhaltig für seine Region Günzburg engagiert hat – wenngleich sein Lebensmittelpunkt seit Jahrzehnten in München liegt. Manche Christsoziale sprechen sogar davon, dass der Günzburger Kreisverband für Sauter so etwas wie eine „zweite Familie“ gewesen ist.

Das waren die wichtigsten Fragen, die am Dienstag zu beantworten waren. All dies vor dem Hintergrund, dass Ende April ein Direktkandidat für den Bundestag bestimmt werden soll. Denn Georg Nüßlein, vormaliger Unions-Fraktionsvize im Bundestag, ist durch den bekannt gewordenen Maskendeal und die verschlungenen Provisions-Pfade mindestens so tief gefallen wie Sauter: Spätestens ab Herbst wird der fraktionslose Abgeordnete, der aus seiner Partei ausgetreten ist, nicht mehr im Bundestag sitzen.

So sind die Verhältnisse

Der Günzburger Kreisverband hat die 44 Jahre alte Rechtsanwältin Julia Dümmler aus Krumbach als Nachfolgerin nominiert. Das allein reicht freilich nicht. Insgesamt 160 Delegierte werden zwischen zwei Bewerbern auswählen. Dümmler ist eine Kandidatin davon. Die Günzburger haben mit 61 Delegierten zwar 40 mehr als der Kreisverband Unterallgäu vorweist, aber im Vergleich zu den Neu-Ulmern mit ihrem Vorschlag Alexander Engelhard (Weißenhorn) 17 weniger.

Dümmler hat unter anderem deshalb einen schweren Stand, weil es die Kreis-CSU aus Günzburg bislang nicht geschafft hatte, sich klar von Sauter zu distanzieren. Ohne dieses Signal, das wissen die Macher im Vorder- und im Hintergrund dieses Kreisverbands, ist die Bewerberin ohne Chance. „Günzburg“ ist mit Personen wie Leo Wagner und jetzt Nüßlein und Sauter zum Unwort geworden. Der bisher zögerliche Umgang der Partei vor Ort schwächt nicht ab, er verstärkt die Abwehrhaltung, wenn es um (personelle) Vorschläge aus Günzburg geht.

Georg Nüßlein (Münsterhausen) ist aus der CSU ausgetreten - einer Partei, für die er seit 2002 im Bundestag saß. Foto: Bernhard Weizenegger

Altgediente Kommunalpolitiker haben Sorge, dass es den CSU-Kreisverband „zerreißt“. Dazu gehört der kommissarische Kreisvorsitzende Georg Schwarz, der sich noch am späten Abend nach der Video-Kreiskonferenz auf Nachfrage unserer Redaktion äußerte. Er sei „glücklich“, sagte er, „dass wir jetzt etwas in der Hand haben“ und meinte damit den gefassten Beschluss, der von einer großen Mehrheit getragen werde. Wie sich jene „große Mehrheit“ prozentual ausdrückt, wollte er nicht sagen. Im Kern werden der Landtagsabgeordnete Sauter und sein früherer Parteikollege im Bundestag, Nüßlein, aufgefordert, die Kreistagsmandate niederzulegen. Ein bloßes Ruhenlassen der Faktionsmitgliedschaft im Günzburger Kreistag reiche nicht aus..

Ein Acht-Augen-Gespräch am vergangenen Freitag

Bereits vier Tage zuvor hatten sich Sauter, Schwarz, Landrat Hans Reichhart und CSU-Kreistagsfraktionschef Robert Strobel getroffen, um auszuloten, wie es weiter gehen könnte. Schließlich sollte den Kommunalpolitikern an den Bildschirmen am Dienstag der aktuelle Stand präsentiert werden.

Das ist der Beschluss der CSU-Kreiskonferenz:

Im Wortlaut: Das sind die CSU-Forderungen an die beiden Abgeordneten

Ins Gespräch gebracht wurde am vergangenen Freitagabend nach Informationen unserer Redaktion auch eine interne Umfrage. Alle 1200 CSU-Mitglieder im Landkreis waren angeschrieben und befragt worden, wie sie die Vorgänge um Nüßlein und Sauter bewerten – etwa 900 per Mail und 300 postalisch. Knapp über 20 Prozent haben auf das Schreiben reagiert – entweder als Einzelperson oder über ihre Ortsverbände, die entsprechend mehr CSU-Mitglieder repräsentieren. Dabei ist es um keine Abstimmung gegangen, sondern darum, ein Stimmungsbild zu erhalten.

Ein Verzicht des Landtagsmandats stand nicht zur Debatte

Das Ergebnis soll insgesamt so ausgefallen sein, dass Alfred Sauter keine Freude daran hatte. Sein Landtagsmandat stand für den im Fokus der Kritik Stehenden während des Acht-Augen-Gesprächs am Freitagabend dem Vernehmen nach nicht zur Debatte. Und es ist auch der Entscheidung eines jeden Abgeordneten anheim gestellt, ob er diese persönliche Konsequenz zieht oder nicht.

Der Kreisverband hätte Sauter und Nüßlein dazu auffordern oder – in der milderen Form – bitten können. Das aber liege nicht „im Hoheitsbereich“ des Verbandes, wie am Dienstag formuliert wurde. So sah es jedenfalls die CSU zwischen Gundremmingen und Aichen. Ob benachbarte Kreisverbände, die mit den Günzburgern den Bundeswahlkreis bilden, das ähnlich beurteilen, bleibt abzuwarten.

Lesen Sie außerdem: