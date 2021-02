vor 20 Min.

Günzburger Landratsamt will deutlich mehr Personal einstellen

Plus In verschiedenen Abteilungen des Landratsamts sind weitere Mitarbeiter vorgesehen. Woanders sollen Stellen abgebaut werden.

Von Walter Kaiser

Personal kostet Geld. Jeder Arbeitgeber überlegt sich deshalb zweimal, ob er zusätzliche Mitarbeiter einstellt. Der Landkreis Günzburg tut das in diesem Jahr in beachtlichem Umfang. In vielen Fachbereichen des Landratsamtes, zum Beispiel im Bauamt, sei die personelle Besetzung „eng“, erklärte Landrat Hans Reichhart ( CSU) im Kreisausschuss. In anderen Abteilungen müssten Stellen geschaffen werden, um für Zukunftsaufgaben, etwa die weitere Digitalisierung an Schulen, gerüstet zu sein.

Bei der Lektüre des Stellenplans für dieses Jahr sei er „im ersten Moment ziemlich erschrocken“, erklärte Josef Brandner, der Fraktionsvorsitzende der Freien Wähler. Von „einer Menge Holz“ sprach der SPD-Fraktionsvorsitzende Gerd Olbrich. Denn nicht weniger als 31 neue Stellen sollen heuer geschaffen werden, wobei ein Teil bereits 2020 besetzt worden war. Bei näherem Hinsehen erweise sich die Stellenmehrung aber als sinnvoll und geboten, „um im Sinne der Bürger die Leistungsfähigkeit der Behörde zu erhalten und auszubauen“, erklärte Brandner. Er lobte zudem, dass der Landkreis heuer bis zu 42 Nachwuchskräfte ausbilden will. Gerade Corona habe gezeigt, wie schlecht es sei, „wenn relevante Bereiche unterbesetzt sind“, ergänzte Gerd Olbrich.

Neu ist ein Fahrradbeauftragter

Um Bauanträge rascher bearbeiten zu können, sind in den Fachbereichen Bauwesen und Hochbau vier zusätzliche Stellen mit Technikern und Architekten vorgesehen, ebenso für die Abteilung Presse- und Öffentlichkeitsarbeit. Je drei Stellen sind für den neuen Pflegestützpunkt und das Amt für Öffentliche Sicherheit und Ordnung eingeplant, zwei für die IT-Betreuung an den Schulen. Ebenfalls um zwei Stellen wird das Landkreis-Bürgerbüro aufgestockt. Jeweils eine weitere Stelle erhalten die EDV-Abteilung, die Jugendgerichtshilfe, die Wirtschaftsförderung und der für den öffentlichen Personennahverkehr zuständige Fachbereich. Neu ist die Stelle eines Fahrradbeauftragten.

Auch der CSU-Fraktionsvorsitzende Robert Strobel bezeichnete den ausgeweiteten Stellenplan als sinnvoll. Der Landkreis müsse immer mehr gesetzliche Vorgaben erfüllen, die schnellere Bearbeitung von Baugenehmigungen sei ebenso im Interesse der Bürger wie die Einrichtung eines Pflegestützpunktes. Kurt Schweizer, der Fraktionssprecher der Grünen, wies dennoch darauf hin, dass die Personalkosten heuer um etwa eine Million Euro nach oben gehen. Bei nun 391 Beamten und tariflich Beschäftigten mache die geplante Stellenmehrung einen beachtlichen Prozentsatz aus. Personalleiter Wolfgang Weinfurter erwiderte, aufgrund von Fluktuationen seien die Personalausgaben 2020 eine halbe Million unter Plan geblieben.

Es werden auch Stellen abgebaut

Außerdem: Der Landkreis Günzburg schafft nicht nur zusätzliche Stellen, er will bestehende heuer auch nach und nach abbauen – insgesamt 17. Darunter fünf bei der Betreuung von Asylbewerbern, sechseinhalb im Zuge von Altersteilzeitregelungen und einige bei Projekten, die wie „Bildung integriert“, „Gesundheitsregion plus“ und „Bildungsregion“ zeitlich befristet sind, wie der Landrat auf Nachfrage von CSU-Kreisrätin Ruth Niemetz erklärte. Bis auf AfD-Kreisrat Walter Metzinger empfahlen die Mitglieder des Kreisausschusses dem Kreistag, den Stellenplan 2021 zu genehmigen.

