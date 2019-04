vor 57 Min.

Günzburger Malteser verteilen Lebensmittel an bedürftige Senioren

Mit dem Projekt „Pakete gegen Armut im Alter“ wollen die Malteser in Günzburg den Senioren helfen, die arm und nicht mehr mobil genug sind, um zur Tafel zu gehen.

Altersarmut? In Deutschland kein Randphänomen, sondern Realität mitten in unserer Gesellschaft. Rund 15,5 Prozent der über 65-Jährigen sind von Armut betroffen. Das heißt im Klartext: Fast jede fünfte Person im Rentenalter muss von weniger als 999 Euro im Monat leben. An Annehmlichkeiten auch im Bereich der Ernährung ist nicht zu denken. Vor allem am Monatsende ist das Konto leer, so dass vielen Menschen das Geld für Lebensmittel fehlt.

Mit dem Projekt „Pakete gegen Armut im Alter“ wollen die Malteser in Günzburg den Senioren helfen, die arm und nicht mehr mobil genug sind, um zur Tafel zu gehen. Das Konzept: Ehrenamtliche Helfer kaufen unverderbliche Waren und zusätzlich frische Lebensmittel (Obst, Gemüse) ein, die dann einmal im Monat ausgeliefert werden.

In acht Städten ist das Projekt bereits erfolgreich

Der Malteser Hilfsdienst finanziert zusammen mit der Kartei der Not, dem Leserhilfswerk unserer Zeitung, die Pakete im Wert von etwa 20 Euro. Die Augsburger Malteser haben vor zehn Jahren diese Initiative ins Leben gerufen, die mittlerweile in acht Städten erfolgreich realisiert wurde.

Jetzt freuen sich die Malteser in Günzburg darauf, dass sich ehrenamtliche Mitarbeiter angesprochen fühlen: „Einkäufer“, „Fahrer“ oder auch Paten, die mit 120 Euro jährlich einem bedürftigen Rentner ein monatliches Lebensmittelpaket finanzieren. Wirtschaftliche Armut geht Hand in Hand mit gesellschaftlicher Isolation: Mit der Lieferung der Pakete verbindet sich, wie die Erfahrung aus laufenden Projekten zeigt, auch ein Gespräch mit dem Empfänger“.

Der „Liefertermin“ vermittelt also auch ein Stück Nähe. Derzeit ist das Projekt nur auf den Günzburger Stadtbereich beschränkt. Wenn es jedoch genügend finanzielle und personelle Unterstützung gibt, ist daran gedacht, die Lieferungen auf den Landkreis auszudehnen, hieß es am Freitagnachmittag auf Nachfrage.

Kontakt: Die Ansprechpartnerinnen in Günzburg, Evi Siegmann (Malteser Hilfsdienst) und Gabriele Grabert (ehrenamtliche Mitarbeiterin), sind gerne bereit, mit Helferinnen und Helfern, die sich engagieren möchten, in Kontakt zu treten und Fragen zu beantworten. Kontakt zum Malteser Hilfsdienst gibt es telefonisch unter 08221/363715, E-Mail: Evi.Siegmann@malteser.org. Am Mittwoch, 8. Mai, sind um 18.30 Uhr alle Interessierten eingeladen, an einem Informationsabend teilzunehmen. Ort: Glashaus, Ludwig-Heilmeyer-Straße 19.

