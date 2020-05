vor 32 Min.

Günzburger Marktplatz wird wieder zur Fußgängerzone

Die Sommerregelung greift wieder am 18. Mai. Warum sie ausgesetzt worden ist.

Gleichzeitig mit dem Betrieb der Cafés und Restaurants in der Außengastronomie wird in Günzburgs Altstadt der Status der Fußgängerzone ab dem 18. Mai wieder eingerichtet. Die Stadtverwaltung führte – solange die Gastronomie wegen der Corona-Pandemie geschlossen bleiben musste – wieder die Winterregelung am Marktplatz ein.

Selbstverständlich, so Oberbürgermeister Gerhard Jauernig, stehe der Infektionsschutz weiter an oberster Stelle, weshalb die Abstands- und Hygieneregeln der Staatsregierung zwingend einzuhalten sind. Aber Aktionen, die man mit Lebensfreude verbinde, dürften wieder etwas mehr Raum bekommen. Der Marktplatz ist ab 18. Mai von 6 bis 11 Uhr und zwischen 14 und 17 Uhr für Lieferverkehr, Beschäftigte/Geschäftsinhaber sowie Anwohner geöffnet. (zg)

