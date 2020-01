18:00 Uhr

Günzburger Neujahrsbaby kommt aus Ulm

Alisha, so heißt das Neujahrsbaby, das am Neujahrstag in der Günzburger Kreisklinik zur Welt kam. Ihre Eltern, Nadine und Markus Köll, freuen sich zusammen mit Schwesterchen Ashley.

Alisha ist das erste Baby in der Günzburger Kreisklinik im neuen Jahr. Vier Stunden, nachdem dieses begonnen hatte, kam das kleine Mädchen zur Welt.

Von Peter Wieser

Eigentlich hätte die kleine Alisha noch Zeit gehabt. Der Termin wäre erst der 23. Januar gewesen. Aber sie hatte es sich anders überlegt. Morgens, um 4.01 Uhr, kam sie am Neujahrstag in der Günzburger Kreisklinik auf die Welt und ist damit ein richtiges Neujahrsbaby. Bei ihrer Geburt wog Alisha 2590 Gramm und war 47 Zentimeter groß.

Ihre Eltern, Nadine und Markus Köll, 30 und 36 Jahre alt, wohnen in Ulm und waren an Silvester zu Besuch bei Mama Nadines Familie in Bühl. Nachdem sie immer wieder Schmerzen bekommen hatte, hatte man sich dazu entschlossen, vorsichtshalber nach Günzburg in die Kreisklinik zu fahren. Das war gegen 23 Uhr, fünf Stunden später war Alisha schon auf der Welt.

Alisha hat bereits zwei Schwestern

„Das kam ganz unerwartet“, freut sich Papa Markus. „Wenn man bedenkt, wann wir gekommen sind, ging alles ganz schnell“, schließt sich seine Frau Nadine ihm an. Auch wenn es ihr wie eine Ewigkeit vorgekommen sei, fügt sie hinzu. Alisha hat bereits zwei Schwestern, die achtjährige Klarissa-Ayline und die knapp zwei Jahre alte Ashley. „Wir mögen Namen, die nicht jeder hat“, verrät Nadine Köll. Auf den Namen Alisha seien sie und ihr Mann Markus beide gekommen. Wenn es allerdings nach ihm gegangen wäre, dann hätte es gerne auch ein Junge sein dürfen, fährt sie fort und lacht. Der hätte Marques geheißen. Aber das könne ja immer noch werden.

Einige Tage wird Alisha mit Mama Nadine noch in der Günzburger Klinik verbringen. „Wir machen da jetzt keine Hektik“, sagt Nadine Köll. Zuhause in ihrer Wohnung im Ulmer Stadteil Wiblingen, da sei es sehr ruhig und es sei ohnehin schon alles vorbereitet. „Alisha soll in familiären Verhältnissen und mit viel Liebe aufwachsen.“ Welchen Weg sie dann später einmal gehen werde, das dürfe sie selbst entscheiden, betont Nadine Köll. „Wir freuen uns und wir wünschen uns für Alisha nur das allerbeste“, fügt ihr Mann Markus hinzu.

Das könnte Sie auch interessieren:

Das Günzburger Neujahrsbaby feiert ersten Geburtstag