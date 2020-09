vor 53 Min.

Günzburger Oberbürgermeister: „2019 war ein gutes Jahr“

Plus Die Stadt Günzburg verbuchte im Jahr 2019 hohe Einnahmen. Was für dieses Jahr zu erwarten ist und was das Gremium zur Barrierefreiheit und der B16 zu sagen hat.

Von Lara Schmidler

Viele Zahlen haben den Günzburger Stadtrat in der Sitzung am Montagabend bei der Vorstellung der Jahresrechnung 2019 beschäftigt. Günzburg sei finanziell sehr gut aufgestellt, wie der stellvertretende Leiter der Kämmerei Günzburg, Stefan Mayer, betonte. Oerbürgermeister Gerhard Jauernig rief jedoch auch in Erinnerung, welche Einbußen die Corona-Krise für den Haushalt 2020 zu erwarten sind.

Hoher Jahresüberschuss im Günzburger Verwaltungshaushalt

Im Verwaltungshaushalt stehen Einnahmen von rund 47,8 Millionen Euro Ausgaben von rund 41,5 Millionen Euro gegenüber. Dies bedeutet einen Überschuss von rund 6,3 Millionen Euro, der aus dem laufenden Etat dem Vermögenshaushalt zugeführt wurde. Grund für dieses positive Ergebnis sind ein Plus von 3,2 Millionen Euro an Gewerbesteuereinnahmen, 145.000 Euro an Einkommenssteuerzuweisungen und 513.000 Euro an Schlüsselzuweisungen im Jahr 2019. Zudem seien Personalausgaben in Höhe von 600.000 Euro nicht benötigt worden. Auch bei den Verwaltungs- und Betriebsausgaben blieb eine nicht benötigte Summe von 484.000 Euro übrig.

Im Vermögenshaushalt überstiegen die Gesamtausgaben (12,4 Millionen Euro) die Gesamteinnahmen (10,6 Millionen Euro) um rund 1,8 Millionen Euro. Die Einnahmen ergaben sich überwiegend durch die Zuführungen aus dem Verwaltungshaushalt und Zuschüsse von Förderprogrammen. Die Differenz wurde aus den Rücklagen entnommen. Dies falle nicht ins Gewicht, soMayer, da ohnehin mit einer Rücklagenentnahme von 2,7 Millionen Euro geplant worden sei.

Überplanmäßige Ausgaben konnten gedeckt werden

Zudem kam es im Jahr 2019 zu überplanmäßigen Ausgaben, die jedoch sowohl im Verwaltungs- als auch im Vermögenshaushalt durch Einsparungen und Mehreinnahmen gedeckt werden konnten. So ergaben sich etwa bei der Generalsanierung der Herrenwaldhalle Mehrkosten von 141.865 Euro. Für die Erweiterung des Kindergartens Kunterbunt fielen überplanmäßige Ausgaben von 162.122 Euro an, für die Förderung von Kindertageseinrichtungen 184.622 Euro. Die Freilegungsarbeiten für die Wohnanlage „Am Wasen“ kosten 78.077 Euro mehr, bei der Investitionsumlage an den Schulverband Wasserburg waren es 90.000 Euro mehr.

Die Stadt Günzburg verfügt über Rücklagen in Höhe von 5,6 Millionen Euro. Die Schulden liegen bei 5,2 Millionen Euro (beides Stand Ende Dezember 2019). 2019 sei ein wirtschaftlich sehr gutes Jahr gewesen, man habe kräftig investiert und so Projekte wie den Neubau der Feuerwache und der Generalsanierung der Herrenwaldhalle stemmen können, erklärte Oberbürgermeister Gerhard Jauernig.

Auch die Armenstiftung Günzburg verzeichnete eine positive Jahresrechnung 2019. Die Stiftung verfügt über Rücklagen in Höhe von fast 117.400 Euro. Bei der Heiliggeist-Spitalstiftung Günzburg ergab sich ein Gesamtjahresüberschuss von über 205.500 Euro.

2020 wird durch Corona spannender

Jauernig bemerkte, dass das Jahr 2020 „deutlich spannender“ werde. Drei Komponenten seien dabei zu berücksichtigen: Es gebe Minderausgaben für Projekte, jedoch auf der anderen Seite auch ungeplante Ausgaben für die Umsetzungen der Corona-Maßnahmen. Dazu kämen die Schlüsselzuweisungen – da auch große Kommunen angekündigt hätten, diese zu beantragen, werde in dem Bereich auch für Günzburg „die Luft dünner“.

Der Günzburger Stadtrat erließ einstimmig eine neue Feuerwehrkostensatzung. Hierbei seien für jedes Einsatzfahrzeug die Pauschalsätze kalkuliert worden, wie Jauernig erklärte. Ein Eigenanteil der Stadt in Höhe von zehn Prozent wird davon abgezogen. Auch der Stundensatz der Personalkosten für ehrenamtliche Mitglieder sei erhoben worden. Grundlage dafür waren die durchschnittlich tatsächlich angefallenen Kosten der vergangenen drei Jahre.

Betonstraße wird zu Donaustraße

Straßenbenennung Die Betonstraße, die Teil der Verbindungsstraße zwischen Reisensburg und der B16 ist, wird umbenannt. Von der Weihergasse bis auf Höhe der Sportanlagen handelt es sich um eine Ortsstraße, die den Namen Donaustraße trägt. Im weiteren Verlauf bis zur Einmündung zur B16 handelt es sich dagegen um eine Gemeindeverbindungsstraße mit dem Namen Betonstraße. Die Betonstraße werde jedoch von Lieferanten oder Speditionen häufig nicht gefunden, da der Straßenname in den meisten Navigationssystemen nicht enthalten sei. Der Stadtrat stimmte ohne Gegenstimme dafür, dass der gesamte Abschnitt Donaustraße heißt.

Die neue Erschließungsstraße, die eine Anbindung der Baugrundstücke auf dem ehemaligen Gelände der Prinz-Eugen-Kaserne zur Lochfelbenstraße herstellen soll, erhält den Namen Maria-Merian-Straße. Maria Merian aus Frankfurt betrieb als erste Frau Forschungen auf dem amerikanischen Kontinent und im Regenwald. Sie war zudem auf dem 500-Mark-Schein abgebildet. Diese Benennung wurde mit 24 zu vier Stimmen bewilligt. Ferdinand Munk vom Unabhängigen Wählerblock (UWB) gab zu bedenken, dass es auch im Raum Günzburg bedeutende Pioniere gebe und gegeben habe, denen diese Ehre zuteilwerden könne.

Günzburg will gegen das Vogelsterben vorgehen

B16 Der Stadtrat stimmte für die Entwurfsplanung der B16-Umfahrung. Trotzdem gab es viel Kritik für den hohen Flächenverbrauch. Stephanie Denzler (CSU) hielt dagegen, dass die Trasse mehr Bürger entlaste, als sie die Natur belaste.

Barrierefreiheit Der neue E-Stadtbus kann an ebenerdigen Stationen von Rollstuhlfahrern nicht barrierefrei bestiegen werden, da die Rampe zu steil ist. Das brachte Angelika Fischer (GBL/Grüne) zur Sprache. Zudem stehe nicht auf dem Fahrplan, welcher Bus wann die Station anfahre. Ordnungsamtsleiter Georg Weishaupt versprach, sich um die angesprochenen Probleme zu kümmern.

Vogelsterben Nach dem Artikel der Günzburger Zeitung suche die Stadtverwaltung nach Möglichkeiten, das hohe Vogelsterben einzudämmen, so Jauernig.

Warntag Nachdem insbesondere im Gewerbegebiet am bundesweiten Warntag keine Sirene zu hören gewesen sei, prüft die Stadt Günzburg, wo Nachbesserungen notwendig sind, um eine flächendeckende Signalanbindung zu gewährleisten.





Lesen Sie auch:

Diese Projekte stehen im Günzburger Rekordhaushalt

Der stille Massentod der Vögel

Themen folgen