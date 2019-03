vor 57 Min.

Günzburger Post-Mitarbeiter stiehlt Smartphones

22-Jähriger verkauft die Mobiltelefone im Internet, um eine Geldbuße zu bezahlen. Zu was der Mann nun durch den Richter verurteilt wird.

Von Wolfgang Kahler

Immer wieder blickte der junge Angeklagte zu seiner Mutter, seiner Schwester und seinem Bruder auf den Zuschauerplätzen im Gerichtssaal – dann brach er in Tränen aus. Das hatte einen guten Grund: Er hatte bei der Post-Tochter DHL in Günzburg, wo auch seine Mutter arbeitet, sechs hochwertige Smartphones mitgehen lassen.

Der 22-Jährige in Markenhemd und Jeans machte nicht den Eindruck eines notorischen Kleinkriminellen. Und doch hatte er bei seinem Arbeitgeber ordentlich zugegriffen, weil er die Gelegenheit dazu hatte.

Modernste Geräte werden auf Kleinanzeigen-Plattform angeboten

Insgesamt sechs Mal öffnete er laut Staatsanwaltschaft im Oktober vergangenen Jahres im Günzburger DHL-Paketzentrum Sendungen mit Mobiltelefonen. Es handele sich in allen Fällen um modernste Smartphones in Preisklassen von knapp 500 bis circa 1100 Euro. Die Mehrzahl der Geräte vertickte der junge Mann auf einer Kleinanzeigen-Plattform im Internet.

„Die Anklage stimmt“, räumte der 22-Jährige mit Unterstützung seines Verteidigers Walter Deistler (Günzburg) ein – und ergänzte: „Das war ein Fehler von mir.“ Den Grund für seine Vergehen lieferte er gleich mit: Er hatte bereits einmal eine Geldstrafe wegen Betrugs kassiert. Die 900 Euro habe er mit seinem Monatsgehalt nicht aufbringen können: „Dann suchte ich verzweifelt nach einer Lösung, aber es war die falsche“, gibt der Angeklagte aus dem nördlichen Landkreis zu.

Der Job im Paketzentrum habe ihm eigentlich gefallen, dann hatte er Angst, wegen der nicht bezahlten Geldstrafe ins Gefängnis zu müssen. So sei er auf die Idee mit den Handys gekommen.

Ein Fehler mit einem anderen ausgeglichen

Auf Frage von Richter Martin Kramer, ob er die Smartphones verkauft habe, sagte der Angeklagte: „Ja, ich habe einen Fehler mit einem anderen ausgeglichen.“ Aber für die Geldstrafe gingen die Einnahmen aus der Diebesbeute dann doch nicht drauf – vielmehr kam der 22-Jährige mit den zu Geld gemachten Handys seiner Leidenschaft an Spielautomaten nach. „Damit habe ich aber aufgehört“, sagte der junge Mann und brach in Tränen aus. Er bereue seinen Fehler und sei ein „Vollidiot“ gewesen. Die 900 Euro wurden schließlich von seiner Mutter gezahlt. Bei seinen Diebstählen hatte er durchaus überlegt gehandelt und nicht wahllos zugegriffen: In einem Paket, das er im Verteilzentrum geöffnet hatte, befand sich ein wohl eher durchschnittliches Mobiltelefon – das hat er nicht mitgehen lassen, weil es schlecht zu verkaufen gewesen wäre.

Die Diebstahlserie endete schließlich abrupt, als der Täter vom Chef des Paketzentrums erwischt wurde. Erst über beträchtlichen Ermittlungsaufwand kam der zuständige Beamte der Günzburger Polizei einigen verkauften Smartphones auf die Spur. Eines landete beispielsweise in Berlin, aber in einem anderen Karton verpackt.

Der Besitzer schickte der Polizei ein Foto von der Verpackung, auf der die Identifizierungsnummer des Geräts erkennbar war, die von einem anderen gestohlenen Smartphone stammte, das der Angeklagte selbst verwendet hatte.

Was die Staatsanwaltschaft fordert

Die Staatsanwaltschaft forderte für die als gewerbsmäßig eingestuften sechs vollendeten Delikte und einen versuchten Diebstahl ein Jahr und sechs Monate Freiheitsstrafe. Die könnten zur Bewährung ausgesetzt werden, denn der Angeklagte habe durchaus glaubhafte Reue gezeigt, sei sozial integriert in seiner Familie, habe einen Arbeitsplatz und sich zur Rückzahlung des entstandenen Schadens verpflichtet.

Das unterstrich Rechtsanwalt Deistler in seinem Plädoyer, der ein Jahr Haft auf Bewährung für ausreichend hielt. Sein Mandant wisse, „was die Stunde geschlagen hat“. Der 22-Jährige bekräftigte in seinem Schlusswort „hoch und heilig, nie wieder als Angeklagter vor Gericht zu erscheinen“.

Die Warnung des Richters

Richter Kramer verhängte ein Jahr und zwei Monate auf Bewährung plus 700 Euro Geldauflage an die Bewährungshilfe, „um die positive Entwicklung abzusichern“. Geständnis, Reue und Wiedergutmachung wertete der Richter positiv, erwähnte aber auch die fünf Vorstrafen wegen Diebstahls, Betrugs und Körperverletzung mit einer extrem hohen Rückfallgeschwindigkeit nach der letzten Tat. Ein weiteres Mal Bewährung werde es für den Angeklagten nicht geben, warnte der Richter den 22-Jährigen, der das Urteil sofort annahm.

