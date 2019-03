vor 28 Min.

Günzburger Torriecher und ein Geschenk des Trainers

Zwei VfL-Handballer ragen beim konzentriert und klar erspielten Heimsieg gegen Lohr heraus. Coach Stephan Hofmeister hatte sein Team im Vorfeld zusätzlich motiviert.

Die Niederlagen gegen Mannschaften, die in der Bayernliga-Tabelle deutlich schlechter standen als die Günzburger Handballer, waren offensichtlich lehrreich. Abstiegskandidat TSV Lohr wurde am Samstag zu keinem Zeitpunkt unterschätzt, am Ende stand ein verdienter 29:25 (12:9)-Erfolg auf der Anzeigentafel in der Rebayhalle.

Den Torreigen eröffneten die Gäste mit zwei Treffern von Jonathan Born und Jvan Majic. Die Anfangsprobleme der Weinroten lagen weniger in der Abwehr als im Angriff, wo man auf eine sehr robuste und hohe Innenverteidigung stieß, die so gar nicht nach Abstiegsproblemen aussah. Zumal dahinter ein Torwart-Hüne stand.

Abwehr gut auf den Gegner eingestellt

Günzburgs beste Spieler und erfolgreichste Torschützen an diesem Tag, Daniel Jäger und Pascal Buck, glichen den Rückstand schnell aus. Die Zuschauer erkannten, dass die Günzburger Abwehr auf ihre Gegenspieler bestens eingestellt war. Wenn im weiteren Verlauf Würfe auf das Tor kamen, war Patrick Rösch oft da und entschärfte selbst schwierigste Bälle – so beim Stand von 3:3 einen Siebenmeter. Dennoch blieb die Angelegenheit bis zum 6:6 ausgeglichen.

Danach wurde im Günzburger Angriff die gesamte Spielfeldbreite genützt. Pascal Buck, Jakob Hermann und zweimal Michael Jahn sorgten mit einem energischen Zwischenspurt zur ersten deutlichen Führung (10:6). Jahn zeigte in dieser Phase, dass er nicht nur top verteidigen und werfen kann. Er überzeugte auch als Anspieler und beim Einleiten von Gegenstößen.

Angetrieben vom Abstiegsgespenst

Dass die Mainfranken, angetrieben vom Abstiegsgespenst, bis zur Pause eine Resultatsverbesserung gelang, störte die Gastgeber nicht weiter. Die Schwaben drückten nach dem Seitenwechsel aufs Tempo. Jonas Lehr, der an diesem Tag mit seinen Kunstwürfen ein wenig Pech hatte, erzielte beim 19:13 den ersten Sechs-Tore-Vorsprung. Raphael Groß gelang das mit einem raffinierten Leger später noch einmal (23:17). Anschließend verlor die Defensive ihre Sattelfestigkeit; viele Innenverteidiger mussten durchspielen. Der verletzte Axel Leix wurde als zusätzliche Option schmerzlich vermisst. Immerhin ist bei ihm keine Operation nötig, sodass er nach Ostern vermutlich wieder mitkämpfen darf.

Der VfL kämpft weiter munter um Platz drei in der bayerischen Eliteklasse – nicht ganz, was man sich zu Saisonbeginn erträumt hatte, aber lobenswert. Und nach dem Sieg erinnerte sich Chefcoach Stephan Hofmeister natürlich auch an das Versprechen, das er der Mannschaft im Vorfeld gegeben hatte: Am Montag ist trainingsfrei. (zg)

