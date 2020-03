19.03.2020

Günzburger Unternehmer Bruno Küchle ist gestorben

Der ehemalige Geschäftsführer der gleichnamigen Firma war vielfach engagiert. Nun ist er im Alter von 91 Jahren friedlich eingeschlafen.

Von Walter Kaiser

Bruno Küchle war vielseitig interessiert und engagiert, als Unternehmer, als Mitglied in Wirtschaftsverbänden, als UWB-Stadtrat und als Kunstsammler. Für seine vielfältigen Verdienste war er unter anderem mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet worden. Am Dienstag ist der ehemalige Geschäftsführer der Günzburger Firma Küchle im Alter von 91 Jahren nach langer Krankheit gestorben. Ihm war es noch vergönnt, am 10. Februar seinen 91. Geburtstag und am 12. März das Fest der Eisernen Hochzeit mit Ehefrau Hannelore zu feiern. Nun ist Bruno Küchle im Pflegeheim der Heiliggeist Spitalstiftung in Günzburg friedlich eingeschlafen und nicht mehr aufgewacht, wie Sohn Christof mitteilt.

Viele Jahre – beginnend 1971 – war Bruno Küchle als Geschäftsführer der gleichnamigen Firma tätig. 1996 hatte er sich aus der Unternehmensleitung zurückgezogen, die Nachfolge in der Firma geregelt und die Geschicke des Betriebs noch fast 20 Jahre als Mitglied des Beirats beratend begleitet.

Die Kunst "war seine Passion"

Der Verstorbene hatte sich nicht nur um das Wohl des Unternehmens und der Beschäftigten gekümmert. In vielfacher Weise war Bruno Küchle auch ehrenamtlich engagiert: in der Günzburger Wirtschaftsvereinigung, der Industrie- und Handelskammer, der Arbeitsgemeinschaft selbstständiger Unternehmer oder im Lions-Club. Als Stadtrat des Unabhängigen Wählerblocks (UWB) hatte sich Küchle auch kommunalpolitisch für die Belange der Stadt eingesetzt. Entspannung vom Alltag hatte der Vater von vier Kindern in der modernen Kunst gesucht und gefunden. „Das war seine Passion“, erklärt Sohn Christof. Bereits 1977 hatte Bruno Küchle begonnen, einen privaten Skulpturenpark anzulegen.

In der Folge gab es kaum eine Kunstausstellung in der Region, bei deren Eröffnung Bruno und Hannelore Küchle nicht anwesend waren. Das Ehepaar kannte sich bereits von Kindesbeinen an. Es gibt ein Foto, auf dem Bruno und Hannelore im Alter von etwa drei Jahren gemeinsam in einem Kinderwagen zu sehen sind. Aus der frühen Begegnung ist eine jahrzehntelange Ehe geworden. Dem Paar war das Glück beschieden, sogar Urgroßeltern zu werden. Trotz zunehmender gesundheitlicher Tiefschläge – Bruno Küchle war ein erfülltes Leben beschieden.

