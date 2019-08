vor 27 Min.

Günzburger Volksfest: Wie die Fahrgeschäfte in den Himmel wachsen

Am Freitag beginnt in Günzburg das Volksfest. Auch das Fahrgeschäft „Break Dance“ von Dieter Zehle ist dabei. Doch zuvor heißt es: aufbauen. Was dabei zu beachten ist.

Von Lea Binzer

Es ist heiß. Die Sonne brennt unerbittlich auf die Männer auf dem Volksfestplatz am Günzburger Auweg. Der Schweiß läuft ihnen das Gesicht hinab. Ein ums andere Mal schleppen sie Bleche aus Aluminium heran. Hinter den Männern hängt ein Metallgerüst an einem Kran. Dieter Zehle steuert ihn von einem kleinen Pult aus, das um seinen Hals vor seinem Bauch hängt. Geschafft: Das Metallgerüst ist in seiner Verankerung.

Der Aufbau für das 69. Günzburger Volksfest auf dem Volksfestplatz am Auweg ist in vollem Gange. Am Süßigkeitenstand wird noch gewerkelt und auch der „Break Dance“ ist noch nicht fertig. Seit 7.30 Uhr in der Früh baut Dieter Zehle mit sieben Helfern die Attraktion auf. „Wir haben ausgeschlafen“, sagt er und lacht. Zehle kommt aus München, seine Frau Karoline aus Augsburg. Sie sind die Eigentümer des Fahrgeschäfts – einem Karussell, dessen Gondeln sich nochmals in sich drehen. Noch sind sie mit blauen Schutzbezügen bespannt. Doch spätestens am Freitag, wenn das Volksfest startet, sind sie enthüllt.

Das Fahrgeschäft "Break Dance" besteht aus knapp 1000 Einzelteilen

Seit Montagnachmittag sind Zehles mit den beiden Kleinen im Kindergarten-Alter, vier feste Mitarbeiter und drei Aushilfen in Günzburg. Sie und insgesamt vier Lkw-Ladungen Material für den „Break-Dance“: knapp 1000 Einzelteile, die zusammen etwa 60 Tonnen wiegen. „Meine Frau und ich fahren jeweils einen Lkw. Dann geht es zurück und wir holen die letzten zwei Anhänger“, erklärt der 35-Jährige.

Gerade kommen sie aus Neuburg vom dortigen Volksfest. Von Günzburg geht es dann direkt weiter nach Augsburg auf den Plärrer. „Wir machen gerade quasi die Drei-Burgen-Tour“, scherzt Zehle. Seit 13 Jahren haben er und seine Frau, die beide aus Schausteller-Familien stammen, den „Break-Dance“. So ein Fahrgeschäft koste in der Anschaffung schon einen siebenstelligen Betrag.

Was beim Aufbau des "Break Dance" zu beachten ist

Mit dem „Break Dance“ sind sie deutschlandweit auf sechs bis zehn Veranstaltungen pro Jahr vertreten. Währenddessen reisen Zehles im Wohnanhänger mit. Während der Winterpause sind sie in Augsburg zuhause. In dieser Zeit stehen dann Tüv und Renovierungsarbeiten an.

Es hänge von vielen Faktoren ab, wie lange es dauert, bis der „Break Dance“ steht: Wetter, Lage, Platz, Personal. Der Aufbau mal vier, aber auch 48 Stunden dauern. Vor allem der Untergrund müsse perfekt gerade sein. Zu beachten sei zudem die Hydraulik: „Ein falscher Hebel gedrückt und es kann teuer werden.“

Auf die Frage, ob er immer genügend Personal bekommt, antwortet Zehle: „Auf jeden Fall. Wir haben fünf Festangestellte. Das sind alles Quereinsteiger, einer ist zum Beispiel gelernter Koch.“ Und die Aushilfen würden direkt auf sie zukommen. Teilweise findet Zehle auch Aushilfen über Anzeigenportale oder er inseriert dort selbst.

Dieter Zehle schätzt den Standort des Günzburger Volksfests

Wie oft er schon auf dem Günzburger Volksfest war, könne er nicht so genau sagen – etwa sechs bis acht Mal. Am Standort schätzt Zehle vor allem die Lage: Er habe Platz zum Aufbauen und der Parkplatz für die Besucher sowie der Bahnhof seien in der Nähe.

Jetzt müsse er aber los, damit wieder flotter und fehlerfrei aufgebaut werde. Ob sie bis Freitag fertig werden? „Sicher. Wenn wir wollen, wären wir abends schon fertig. Aber wir müssen es nicht übertreiben.“ Das Volksfest kann also kommen. Nach Standkonzert auf dem Schloßplatz morgen um 15.30 Uhr und Festumzug zum Volksfestplatz, findet um 17 Uhr die Eröffnung mit Bieranstich im Festzelt statt.

