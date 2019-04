vor 56 Min.

Günzburger machen sonnige Mienen in wechselhaften Zeiten

Das Günzburger Frühjahrsturnier bleibt ein Magnet für die Reiter aus der Region. Warum die aus der Not geborene Hinwendung zum Nachwuchs- und Dressursport so gut ankommt.

Von Jan Kubica

Vor Hindernissen nicht verzagen oder gar aufgeben, sondern sich auf plötzlich wechselnde Rahmenbedingungen einstellen und mutig das Beste daraus machen: Das ist wahrer Sportsgeist. Ganz in diesem Sinn handeln die Verantwortlichen des Reit- und Fahrvereins (RFV) Günzburg um ihren Vorsitzenden Thomas Lang, seit vor Jahren bekannt wurde, dass die Anlage in unmittelbarer Nachbarschaft zum Kreiskrankenhaus an dieser Stelle keine Zukunft haben wird. Man machte, salopp formuliert, aus der Not eine Tugend: Parallel zur Suche nach einer neuen Heimat rückte der 2015 für 70000 Euro neu gebaute Dressurplatz als Schmuckstück der Anlage ins Zentrum des Reitens unter Leistungsbedingungen, der einigermaßen ramponierte Springplatz dagegen dient seither der Ausbildung und als Schauplatz für Turniere mit eher geringen Anforderungen.

Genau so verhält es sich beim am Wochenende 27./28. April 2019 anstehenden Frühjahrsturnier. Sportlich anspruchsvollste Prüfung wird am Sonntagnachmittag eine Dressur der Klasse M* sein, Springprüfungen werden nur noch bis Klasse L angeboten.

Wenige Hochkaräter, viele Talente

In Summe haben die Änderungen dem Günzburger Turnier absolut nicht geschadet. Ja, heute kommen ein paar Hochkaräter der regionalen Springreiter-Szene weniger als vor zehn Jahren. Dagegen hat sich die Magnetwirkung auf Nachwuchsreiter mit geringen Turnier-Erfahrungen gewaltig verstärkt. So werden diesmal bei den Wertungsprüfungen zur Kreismeisterschaft jede Menge Talente aus dem Günzburger Stall und aus diversen Landkreis-Vereinen dabei sein. Die Zahlen der bundesweit geführten Turnier-Statistik 2018 geben Lang recht in seiner Neuausrichtung: Starter-Zuwächse verzeichneten da die ganz großen, meist international besetzten Turniere – und die ganz kleinen, zu denen sämtliche Angebote im Landkreis Günzburg zählen.

Die Zahlen stimmen

Die Zahlen stimmen also. Für das anstehende erste Freiland-Turnier des Jahres in Bayerisch-Schwaben sind mehr als 500 Nennungen vor allem aus der erweiterten Region und aus Dachau (der mitgliederstärkste Reitverein Deutschlands hegt traditionell eine große Vorliebe für die Günzburger Veranstaltungen) eingegangen. Wie viele Reiter dann tatsächlich vor Ort sein werden, ist wie immer auch wetterabhängig. Als treue Gäste erwarten die RFV-Macher unter anderem Julia Remmele (RTG Offingen), Jana und Jörg Schrödter (beide RC Riedheim), Christina Jorck-Jorckston (RSG Edelstetten), Ellen Fink (RFV Jettingen), Sabine Mangner (RFV StL Gundelfingen) und Wolfgang Buchmiller (RFV Günzburg).

Was wird aus dem Umzug?

Bleibt die seit einigen Jahren drängende und nach wie vor ungelöste Frage nach der notwendigen räumlichen Veränderung und damit, genau genommen, nach der Existenzgrundlage des Reitvereins. Lang berichtet, die Stadt prüfe derzeit mögliche Zufahrts-Szenarien für das ins Auge gefasste Grundstück. Das sei „der nächste Meilenstein auf der langen Liste“. In Sachen Umzug werde eben versucht, einen Punkt nach dem anderen abzuarbeiten. „Und leider tauchen immer wieder Probleme auf, mit denen keiner der Beteiligten gerechnet hatte“, führt der Vereinschef aus.

