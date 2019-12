vor 25 Min.

Günzburgerin ist Heldin des Tages

Elfie Rothörl entdeckte den Geldbeutel unserer Volontärin Lea Binzer und ist eine ehrliche Finderin. Warum sie sogar in München anrief.

Von Lea Binzer

„Nein, das darf nicht wahr sein“, dachte ich am Montagvormittag nur, als ich feststellen musste, dass mein Geldbeutel weg war – und somit nicht nur Bargeld, sondern alle wichtigen Dokumente wie Ausweis, Führerschein, Bankkarte et cetera. Der erste Schritt also: Alles Wichtige sperren lassen und bei der Polizei Anzeige erstatten. Um das Bargeld ging es mir gar nicht, es war nicht viel. Aber alle Dokumente neu beantragen: ein immenser Aufwand.

Zum Glück fand Reinigungskraft Elfie Rothörl meinen Geldbeutel einen Tag später – ohne Geld im Papierkorb der Herrentoilette der Volkshochschule Günzburg. „Mir war es wichtig, dass der Geldbeutel schnell zurück an die Besitzerin geht, weil alles an Karten drin war“, sagt sie, nachdem sie mir die Geldbörse in der Redaktion der Günzburger Zeitung überreicht hatte.

Elfie Rothöhrl ist als ehrliche Finderin meine Heldin des Tages

Bis zur Übergabe waren allerdings ein paar Telefonate nötig. Zuerst habe sie bei meiner Bank angerufen, damit diese mich kontaktiert. Das habe leider nicht geklappt, weshalb es die 62-jährige Günzburgerin über meinen Presseausweis beim Verband Bayerischer Zeitungsverleger in München probiert habe. Über das Mutterhaus, die Augsburger Allgemeine, erfuhr ich dann vom Fund. „Wenn ich bis mittags nichts gehört hätte, wäre ich zur Polizei gegangen“, erklärt Rothörl.

So finden Sie verlegte Gegenstände wieder 1 / 4 Zurück Vorwärts Gehen Sie alles noch einmal in Gedanken durch: Wo haben Sie den Gegenstand zuletzt benutzt? Wohin sind Sie danach gegangen? Was haben Sie in dieser Zeit alles gemacht? Gehen Sie den Weg ab und schauen Sie nach, ob der Gegenstand an einem dieser Orte liegt.

Eine andere Möglichkeit ist, dass Sie Zimmer für Zimmer durchsuchen. Gehen Sie dabei systematisch vor. Laufen Sie nicht eilig von einem Zimmer zum nächsten und suchen Sie nicht nur punktuell. Erst wenn Sie sich sicher sind, dass sich der verlegte Gegenstand nicht in dem gerade durchsuchten Raum befindet, suchen Sie in dem nächsten Raum weiter.

Versuchen Sie abzuschalten und nicht mehr an den Gegenstand zu denken. Im Laufe des Tages kommt es meist zu einem Aha-Effekt und Sie erinnern sich, wo der Gegenstand ist.

Es gibt auch technische Geräte, die einem bei der Suche nach dem Schlüssel, Handy oder Geldbeutel helfen – sogenannte Keyfinder. Das Prinzip ist meist das gleiche: Sender an dem Objekt anbringen, die spezielle Fernbedienung betätigen, und schon antwortet der gesuchte Gegenstand mit einem lauten Piepsen. (mili-)

Als kleines Dankeschön überreiche ich ihr Plätzchen, eine Tasse und einen Adventskalender. Ich bin sehr erleichtert und dankbar. Elfie Rothörl ist als ehrliche Finderin meine Heldin des Tages. Ein schöneres Weihnachtsgeschenk gibt es nicht.

